Wir müssen immer können! Wie gehen wir mit diesem Druck um? Jenke von Wilmsdorff klärt am Montag auf ProSieben: Wie gedopt ist Deutschland?

Unterföhring, 17. Oktober 2024. Der Druck in unserer Leistungsgesellschaft ist allgegenwärtig. Wir müssen immer können - ob beim Feiern, beim Sex, in der Schule oder in der Arbeit. Immer mehr Menschen greifen daher im Alltag zu Aufputschmitteln, Stresslösern und sogenannten "smart drugs". Doch machen uns diese Dopingmittel leistungsfähiger und besser? Und bei welchen Mitteln sind die Nebenwirkungen stärker als die erhoffte Wirkung?

Jenke von Wilmsdorff testet in "JENKE. EXPERIMENT. Alltagsdrogen. Besser, schneller, schlauer - wie gedopt ist Deutschland?" am Montag, 21. Oktober, um 20:15 Uhr, auf ProSieben unterschiedliche Dopingmittel für den Alltag - von verschreibungspflichtigen Medikamenten bis zu mikrodosierten Drogen.

In seinem neuen Experiment wird Jenke von Ärzten und Experten begleitet, um Daten zu erheben, die es so nicht gibt: Wie wirken die leistungssteigernden Substanzen auf sein Gehirn und seinen Körper? Mithilfe von Gehirnwellen-Messungen und den neuesten Fitnesstrackern will er herausfinden: Was sind Placebo-Effekte und was echte Wirkungen?

Auf seiner Reise durch Deutschland, die Schweiz und die USA trifft er die führenden Experten zum Thema Alltagsdrogen. Insbesondere der Trend des Microdosings aus den USA, bei dem psilocybinhaltige Pilze oder LSD in kleinen Dosen genommen werden, hat den erfahrenen Extrem-Reporter überrascht: "Mich hat fasziniert, dass diese extrem geringen Dosen für viele Menschen eine lebensverändernde Wirkung haben."

"JENKE. EXPERIMENT. Alltagsdrogen. Besser, schneller, schlauer - wie gedopt ist Deutschland?" wird produziert von SEO Entertainment.

