SWR - Südwestrundfunk

Die SWR1 Hitparade 2024 steht in den Startlöchern

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Abstimmphase ab 3. Oktober 2024 / Countdown der Playlist von 21. bis 25. Oktober / SWR1 Hitparaden-Finalparty am 25. Oktober in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Ab Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 5 Uhr morgens können die Menschen in Baden-Württemberg wieder über ihre persönlichen Lieblingssongs abstimmen: Die SWR1 Hitparade 2024 beginnt. 35 Jahre ist es her, dass sie zum ersten Mal stattfand. Die beliebtesten Titel, rund 1.000 Stück, werden fünf Tage lang von Montag, 21. Oktober bis Freitag, 25. Oktober präsentiert. Das rauschende Finale bildet die Hitparaden-Party, wo auf der Bühne und vor tausenden ausgelassenen Hitparaden-Fans die Top 10 und der Siegertitel von 2024 verkündet werden. Im Anschluss steigt die Party mit Livemusik von der SWR1 Band und musikalischen Überraschungsgästen.

Abstimmen in der SWR1 App, online auf SWR1.de und an drei Tagen via Telefon möglich

Die Abstimmungsphase beginnt am Tag der Deutschen Einheit um 5 Uhr morgens und endet am Samstag, 19. Oktober um 13 Uhr. In der SWR1 App oder online auf SWR1.de können die Hörer:innen wieder fünf ihrer Lieblingssongs ins Rennen um eine Hitparaden-Platzierung schicken. An drei Tagen nimmt SWR1 die Lieblingssongs auch telefonisch entgegen unter 0711 26 27 28:

Freitag, 11.10., zwischen 16 und 20 Uhr

Freitag, 18.10., zwischen 16 und 20 Uhr

Samstag, 19.10., zwischen 9 und 13 Uhr

Unterwegs im Land in 20 Städten mit dem "Hitmach-Duell" von 7. bis 18. Oktober

Während der Abstimmphase ist in der ersten Woche (Montag 7. bis Freitag, 11. Oktober) das SWR1 Team um Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein im Land unterwegs. In der zweiten Woche (Montag, 14. bis Freitag, 18. Oktober) übernehmen Benedict Walesch und Max Oehl das "Hitmach-Duell". Die vier besuchen im Aktionszeitraum jeden Tag zwei Städte. Im Gepäck dabei: die "Hitmachaufgabe" des Tages. Um diese lösen zu können, benötigen sie die Hilfe der SWR1 Hörer:innen vor Ort. Wer die meisten Helfer:innen zum Mitmachen motivieren kann, holt den Tagessieg. Wer vor Ort mitmacht, kann außerdem zwei Tickets für die bereits ausverkaufte Hitparaden-Finalparty am Freitag, 25. Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle gewinnen. Wohin das "Hitmach-Duell" kommt und welche Aufgaben es zu lösen gibt, erfahren die Hörer:innen ab dem 3. Oktober auf SWR1.de und im Radio.

Die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade von 21. bis 25. Oktober

Am 21. Oktober startet um 5 Uhr morgens der SWR1 Hitparaden-Countdown. Rund um die Uhr laufen bis Freitag, 25. Oktober, die rund 1.000 beliebtesten Songs im Land. Dabei sendet SWR1 Baden-Württemberg aus dem Stuttgarter Funkhaus und fünf Tage lang aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr. Mit dabei: das SWR1 Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein. Sie sind mit dem mobilen Hitparadenstudio unterwegs und freuen sich auf Begegnungen mit SWR1 Hörer:innen.

Die Stationen des mobilen Hitparadenstudios (vor Ort von jeweils 15 bis 19 Uhr):

21.10. Offenburg (Fischmarkt)

22.10. Sigmaringen (Leopoldplatz)

23.10. Heidenheim (Eugen-Jaekle-Platz)

24.10. Neckarsulm (Marktplatz)

25.10. Mannheim (Alte Feuerwache)

Im Radio sowie online live dabei sein und Vorverkaufsstart für Hitparaden-Finale 2025

Der große Musikcountdown wird im Radio, über die SWR1 App und auf SWR1.de im Video-Livestream übertragen. Die Finalparty 2024 selbst ist bereits seit Monaten ausverkauft. Der Vorverkauf für die Hitparaden-Finalparty 2025 startet am 25. Oktober 2024 um 21 Uhr.

Die SWR1 Hitparaden-Finalparty am 25. Oktober in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Die SWR1 Moderator:innen Max Oehl, Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Jochen Stöckle und Matthias Sziedat präsentieren vor tausenden Besucher:innen die "Top 10" der SWR1 Hitparade 2024 und welchen Titel Baden-Württembergs Hörer:innen auf Platz 1 gewählt haben. Ob es an der Spitze wieder eine Wendung geben wird oder Queen mit "Bohemian Rhapsody" weiterhin die Krone aufbehält? Im Anschluss an den Siegertitel steigt die große Hitparaden-Finalparty mit Livemusik von der SWR1 Band und Überraschungsgästen auf der Bühne.

Public Viewing in Mannheim

Zum zweiten Mal veranstaltet das rollende SWR1 Hitparaden-Studio ein Public Viewing: Hitparaden-Fans aus Mannheim und Umgebung können am Freitag, 25. Oktober, den "Top 10"-Countdown in der Alten Feuerwache auf einer Videowall live und direkt aus der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart miterleben.

Podcast "5 Tage wach" mit sechs neuen Folgen in der ARD Audiothek

Der Podcast "5 Tage wach" macht mit neuen Folgen Lust auf die kultigste Radiohitparade Deutschlands. Moderatorin Cora Klausnitzer möchte in diesem sechsteiligen Podcast mehr über die unterschiedlichen Musikgenres erfahren und so inspirieren für das Voting der Hörer:innen. Ab dem 6. Oktober gibt es die neuen Folgen, ab dem 21. Oktober werden in jeweils fünfstündigen Episoden alle Hitparaden-Sendungen 2024 veröffentlicht. Zum An- und Nachhören in "5 Tage wach" in der ARD Audiothek.

Weitere Informationen gibt es unter SWR1.de und unter http://swr.li/swr1-hitparade-2024

Fotos unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt"

Pressekontakt: Madeleine Hellmann, 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.de

Rückfragen an: Kulturmarketing Dr. Gerhard / Nancy Elmazoska, 089 244116481, ne@kulturmarketing-gerhard.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell