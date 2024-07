ManpowerGroup Deutschland GmbH

Weltweiter Fahrzeugabsatz: 40 Prozent Elektro- und Hybridautos bis 2030

Re- und Upskilling für Wettbewerbsfähigkeit entscheidend

Die Automobilindustrie erlebt eine dynamische Veränderung durch neue Technologien, veränderte Verbraucherpräferenzen und Umweltbedenken. Laut dem neuen Branchenreport der ManpowerGroup wird bis 2030 erwartet, dass 40 Prozent der weltweit verkauften Fahrzeuge elektrisch sind, was etwa dem Fünffachen der Elektrofahrzeuge von 2022 entspricht. Der Übergang zu umweltfreundlichen Technologien wird eine hohe Nachfrage nach Talenten mit so genannten Green Skills in allen Bereichen und technischen Spezialisten schaffen. Wie können Arbeitgeber und Arbeitnehmende auf diese Transformation reagieren? Antworten liefert der Report "Automotive World of Work 2024 Outlook", der die wichtigsten internationalen Trends analysiert, die die Automobilindustrie und ihre Belegschaft beeinflussen.

Elektroautos, autonomes Fahren, Vernetzung und geteilte Mobilität prägen eine neue Mobilitätsära. Dies führt zu einem Wandel in traditionellen Berufen und zur Entstehung neuer Jobprofile. Laut dem Bericht suchen 73 Prozent der Arbeitgeber in der Automobilindustrie weltweit aktiv nach Talenten mit Nachhaltigkeitskompetenzen oder planen, sie einzustellen. 76 Prozent der Arbeitgeber haben bereits Schwierigkeiten, qualifizierte Talente zu finden, insbesondere in Bereichen wie Betrieb & Logistik (29 Prozent), IT & Datenverarbeitung (25 Prozent), Ingenieurwesen (22 Prozent) und Fertigung & Produktion (19 Prozent).

"Nur jeder achte Arbeitnehmende verfügt derzeit über mehrere 'grüne' Fähigkeiten, was zu einem Mangel an qualifizierten Talenten führt, während Unternehmen um Personal konkurrieren. Upskilling und Reskilling sind entscheidend, um den Mitarbeitenden die benötigten Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermitteln, wenn sich Arbeitsbereiche verändern. Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme unterstützen die Automobilindustrie dabei, sich an die sich wandelnde Arbeitswelt anzupassen", sagt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland. Beispielsweise fördert die Europäische Union die Batterieproduktion, um die wachsende Nachfrage zu decken. Die ManpowerGroup arbeitet auf diesem Gebiet mit dem InnoEnergy Skills Institute zusammen, um bis 2025 bis zu 800.000 Arbeitnehmende in der regionalen Batterie-Lieferkette weiterzubilden.

Hoher Bedarf an technischen Talenten für vernetzte Autos und autonomes Fahren

Branchenexperten prognostizieren, dass 37 Prozent der im Jahr 2035 verkauften neuen Personenkraftwagen über autonome Fahrfunktionen verfügen werden. Mit zunehmend vernetzten Fahrzeugen gewinnt außerdem das Thema Cybersicherheit an Bedeutung. 89 Prozent der Automobilhersteller erwarten, dass ein hohes Maß an Cybersicherheitsreife ein signifikanter Wettbewerbsvorteil sein wird. Dadurch entsteht ein gesteigerter Bedarf an IT- und technischen Spezialisten.

Frauen gesucht, Qualifizierung fördern, Flexibilisierung stärken

Neben umfangreichen Umschulungs- und Weiterbildungsprogrammen sind innovative Recruiting-Methoden gefragt, um verschiedene Bewerbergruppen anzusprechen. Dies beinhalten die Bindung und Schulung von Mitgliedern der Generation Z sowie die Förderung eines höheren Frauenanteils in der Belegschaft, da derzeit weltweit gesehen nur 27 Prozent der Beschäftigten in der Automobilindustrie weiblich sind. Arbeitgeber erwägen auch Anreize wie Lohnerhöhungen (30 Prozent), flexible Arbeitsplatzoptionen (31 Prozent) und Einstiegsprämien (25 Prozent), um neue Mitarbeitende zu gewinnen.

"Die Herausforderung, qualifizierte Talente zu finden, wird durch eine alternde Belegschaft, den Wettbewerb mit anderen Branchen und tiefgreifende Veränderungen verstärkt. Als erfahrener Personaldienstleister unterstützen wir Unternehmen durch professionelles Workforce Management und strategische Personallösungen dabei, den anhaltenden Fachkräftemangel zu bewältigen und sich in einer Phase der radikalen Transformation richtig aufzustellen", sagt Janas.

Weitere Branchentrends und Einschätzungen zu den Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt finden Sie im Global Insights "Automotive World of Work 2024" Report der ManpowerGroup unter: Report: Automotive 2024 Ausblick | ManpowerGroup

