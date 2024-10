ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/24

Mainz (ots)

Woche 46/24 So., 10.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 6.50 Die Biene Maja (HD/UT) Willi wird beschattet 3D-Animationsserie Frankreich/Deutschland 2013 ("Die Biene Maja: Kurt will berühmt werden" entfällt.) Woche 47/24 So., 17.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 6.50 Die Biene Maja (HD/UT) Der Schüttel-Rüttel-König 3D-Animationsserie Frankreich/Deutschland 2013 ("Die Biene Maja: Das Honig-Diplom" entfällt.) Di., 19.11. 20.15 sportstudio live UEFA Nations League Ungarn - Deutschland Gruppenphase, 6. Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Jochen Breyer Kommentator: Oliver Schmidt Expertin: Friederike Kromp Experte: Per Mertesacker

