"maybrit illner" im ZDF: Was kann Olaf Scholz noch erreichen?

"Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch", versprach Olaf Scholz. Doch die Bilanz seiner Amtszeit ist bisher ernüchternd: Die Ampel-Regierung steckt fest in Dauerstreit und Umfragetief, Europas größte Volkswirtschaft befindet sich in der Rezession, und klare Antworten auf Krise, Kriege und Migration fehlen aus Berlin. Weniger als ein Jahr bleibt dem Bundeskanzler noch, um Vertrauen zurückzugewinnen. Am Donnerstag, 24. Oktober 2024, 22.15 Uhr im ZDF, ist der Bundeskanzler in der 1000. Ausgabe des Polit-Talks "maybrit illner" zu Gast – mit dem Titel "Deutschland in der Krise – was kann Olaf Scholz noch erreichen?"

Seit 25 Jahren diskutiert Maybrit Illner jeden Donnerstag mit Menschen aus Politik und Gesellschaft das Thema der Woche. Am 14. Oktober 1999 startete das Erfolgsformat unter dem Sendetitel "Berlin Mitte". Seit mehr als 17 Jahren trägt die Sendung den Namen der Moderatorin. Ihre Gesprächssendung ist eine der erfolgreichsten im deutschen Fernsehen.

