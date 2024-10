ZDF

2000. Sendung "Markus Lanz" im ZDF: Korrespondenten-Gespräch zur US-Wahl

Mainz (ots)

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, 23.15 Uhr, begrüßt Markus Lanz die Zuschauerinnen und Zuschauer zur 2000. Ausgabe seines Talks im ZDF. In der 85-minütigen Sonderausgabe spricht der Moderator mit acht Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF über die bevorstehende US-Wahl.

Markus Lanz begrüßt im Studio Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, und Ulf Röller, Leiter des ZDF-Europastudios in Brüssel. Zugeschaltet sind sechs weitere Korrespondentinnen und Korrespondenten – aus den USA, aus Russland, aus China, aus Singapur, aus Südamerika und aus Afrika. Mit Blick auf die US-amerikanische Präsidentschaftswahl rücken dann vor allem auch deren geopolitische Folgen in den Gesprächsfokus.

Die vielen tiefgreifenden gesellschaftlichen und globalen Umwälzungen sowie die Krisen und kriegerischen Konflikte der jüngeren Zeit haben das Bedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer nach journalistischer Orientierung und Einordnung stetig gesteigert. "Markus Lanz" leistet dazu verlässlich einen Beitrag – mit Gästen im Studio und, wenn es die Aktualität erfordert, auch mit kurzfristig realisierten Schalten. Die 2000. Sendung knüpft daran an – mit Einordnungen und Analysen der ZDF-Korrespondentinnen und Korrespondenten.

Seit mehr als 16 Jahren auf Sendung: "Markus Lanz" im ZDF

Am 3. Juni 2008 startete das Erfolgsformat "Markus Lanz" im ZDF. Seitdem begrüßt der Moderator immer dienstags, mittwochs und donnerstags bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, um mit ihnen über politische und gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Über 10.000 Interviews hat der gebürtige Südtiroler bislang geführt, unter anderen mit Barack Obama, Bill Gates, Adele, Karl Lagerfeld, Stephen King, mit amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.

Die Gesprächsgäste in der 2000. Ausgabe von "Markus Lanz":

Katrin Eigendorf, die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF sagt: "Der Wahlausgang in den USA wird sehr entscheidende Auswirkungen auf den Zustand unserer Welt haben."

Ulf Röller, der Leiter des ZDF-Studios in Brüssel meint: "Amerikas Stärke in der Welt nimmt ab. Und nicht nur unter Trump, auch unter Harris, wird Europa viel mehr tun müssen."

Elmar Theveßen, der Leiter des ZDF-Studios in Washington analysiert die Wahlkampfstrategien der Demokraten und der Republikaner und berichtet von den Recherchen zu seiner ZDF-Doku "Zwischen Trump und Harris – Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika".

Armin Coerper, der Leiter des Moskauer ZDF-Büros berichtet: "Es ist zu kurz gedacht, zu glauben, Putin freut sich auf Trump und reibt sich die Fäustchen, sollte dieser gewinnen."

Miriam Steimer, die Leiterin des ZDF-Ostasien-Studios in Peking sagt: "Trump gilt in China als irgendwie bunt, aber unberechenbar – und Chaos und Unberechenbarkeit sind das, was Peking überhaupt nicht mag."

Johannes Hano, der Studioleiter in Singapur berichtet für das ZDF aus dem süd- und südostasiatischen Raum: "Für Indien ist es völlig egal, wer US-Präsident wird", lautet seine Analyse.

Christoph Röckerath, der Leiter des ZDF-Südamerika-Studios in Rio de Janeiro spricht über Brasilien nach der Präsidentschaft Bolsonaros und über das Image Amerikas: "Kulturell sind die USA eine Art Sehnsuchtsort und Vorbild."

