ZDF: "37°Leben"-Reihe "Risse in unserer Gesellschaft" mit neuen Folgen

Mainz (ots)

"37°Leben" setzt seine Reihe "Risse in unserer Gesellschaft" mit zwei neuen Folgen fort. Reporter Ben Bode nimmt sich darin erneut Themen an, die zu gesellschaftlichen Differenzen und Debatten führen. Beide Folgen, "Jung gegen Alt" und "Der Kampf ums Auto", sind ab Freitag, 25. Oktober 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Sendetermin im ZDF für "Jung gegen Alt" ist am Sonntag, 27. Oktober 2024, 9.03 Uhr, "Der Kampf ums Auto" läuft am Sonntag, 3. November 2024, 9.03 Uhr.

"Jung gegen Alt" – Gen Z gegen Boomer: Die Alten wollen ihren Lebensabend genießen, junge Menschen fühlen sich um ihr Aufstiegsversprechen betrogen. Steigende Mieten und Immobilienpreise, Inflation, Klima- und Krisenherde trüben ihre Perspektiven. Wie können sich Jung und Alt den Herausforderungen gemeinsam stellen? Reporter Ben Bode trifft zwei Menschen ihrer Generationen. Tischlerin und Influencerin Isabelle Vivianne, Jahrgang 1996, hat sich mit ihrer eigenen Werkstatt selbstständig gemacht. Ihr Credo: Die Boomer hätten zwar einiges geschafft, würden sich jetzt aber aus der Affäre ziehen und alles auf die Jungen abladen. Journalist und Jurist Daniel Goffart, Jahrgang 1961, betont hingegen, die Generation Z ruhe sich auf dem hart erarbeiteten Wohlstand aus und verliere sich in Scheindebatten über Gendern oder Geschlechtervielfalt.

"Der Kampf ums Auto" – Einst war das Auto des Deutschen liebstes Kind, heute gibt es kaum etwas, über das erbitterter gestritten wird. Für die einen verkörpert es Freiheit, Technik und Design und ist Statussymbol, für die anderen ist es einfach nur ein Ärgernis: Lärm, Gestank, Gefahr für Kinder, Fußgänger und Radfahrer. Reporter Ben Bode begegnet Anna Baatz, Jahrgang 1996. Sie will Autos aus Berlin verbannen und damit die größte autofreie Zone der Welt schaffen. Außerdem spricht er mit Hanna Schönwald, Jahrgang 1995. Sie ist nicht nur Industriedesignerin, sondern auch noch leidenschaftliche Autoschrauberin und ein so genannter "Petrolhead" – um Autos drehen sich ihre Ideen, ihre Arbeit und ihre Kunst. Als sich die beiden auf der Straße treffen, wird schnell klar: Es gibt noch sehr viel Diskussionsbedarf.

Beide Filme werden mit Untertiteln angeboten.

