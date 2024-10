ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Wo 44/24

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 44/24 Mittwoch, 30.10. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 0.45 White Boy Rick - Drogendealer für das FBI USA 2019 2.00 Tiger im Garten - Tierschutz-Fake in den USA USA 2021 „König der Tiger - Der Kult um Joe Exotic“ um 2.45 Uhr entfällt 3.30 Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies USA 2018 „Skandal in Vegas - Das dunkle Geheimnis des Magiers Jan Rouven“ um 4.15 Uhr entfällt 4.50 Wer ist Andrew Tate? Deutschland 2023 Donnerstag, 31.10. Bitte Programmänderungen beachten: 5.15 TRU DOKU Motorradunfall: Ich bin gerast! Film von Moritz Steinacker Deutschland 2024 5.30 TRU DOKU Femizid - Er hat meine Mama umgebracht Film von Christin Juchheim Deutschland 2024 5.45 TRU DOKU Mit Parkinson auf den Gipfel Film von Moritz Steinacker Deutschland 2024 6.00 TRU DOKU Blutvergiftung: 12 x amputiert Film von Mira Brünner Deutschland 2024 6.15 TRU DOKU Rita kämpft seit 9 Jahren gegen das Sterben Film von Anne-Sophie Golle Deutschland 2024 6.30 TRU DOKU Dich will keiner auf der Bühne sehen Film von Mira Brünner Deutschland 2024 6.45 TRU DOKU Fast jeden Tag bewusstlos Mimi (18) findet ihre Diagnose auf Tiktok Film von Mira Brünner Deutschland 2024 7.00 TRU DOKU Hirn-Schrittmacher und Cannabis Film von Carlo Laufkötter Deutschland 2024 7.15 TRU DOKU Ich will eine Amputation Film von Carlo Laufkötter Deutschland 2024 „Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies“ auf 3.30 am 30.10. vorgezogen (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

