ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 43/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 21. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Teller von Salvador Dalí, ein Armband von Giulio Marotto, eine Walzenspieluhr, eine Porzellanfigur, vier Spielfiguren und eine Öllampe. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 22. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein VW-Käfer-Modell, ein Besteckset, ein Ölgemälde von Giovanni Agostino Ratti, Ohrclips, ein Autogrammbuch und eine Bronzeplastik von Jos Pirkner. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 23. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kaffee-Standdose, ein Porzellanservice, eine Stabbrosche mit Diamanten, ein Spielzeugauto von Schuco, einen Bronzestier und ein Schmuckset. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 24. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Krawattennadel mit Perle, ein Trepanationsbesteck, ein Werbeschild, eine Porzellanfigur, eine Kaffeetasse mit Untertasse und eine Hängeleuchte. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 25. Oktober 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Siegelrad, zwei Tischlautsprecher, einen Cluster Ring mit Diamanten, eine Suppenterrine von MEISSEN, eine Garibaldikette und eine Rechenmaschine. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell