Dreimal "sportstudio reportage" im ZDF

Kicker als Ware, Radrennen als Extremereignis, Fußball als Spiel um Milliarden

An drei Sonntagen in Folge bietet die "sportstudio reportage" jeweils knapp 45-minütige Einblicke in das Geschäft mit dem Fußballnachwuchs, in das härteste Radrennen der Welt und in den Ausverkauf des europäischen Fußballs. Zum Auftakt rückt am Sonntag, 20. Oktober 2024, 17.15 Uhr im ZDF, in der "sportstudio reportage: Kicker als Ware" der Kampf um die besten Fußballtalente der Welt in den Fokus. Der Film von Steven Melzer und Udo Ludwig steht online in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Kicker als Ware – Das Geschäft mit dem Fußballnachwuchs

Junge Fußballprofis wie Lamine Yamal, Jamal Musiala oder Jude Bellingham sind bereits über hundert Millionen Euro wert. Die Jagd nach den Stars von morgen wird immer rasanter, immer aggressiver. Wie funktioniert das Geschäft? Die "sportstudio reportage" ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen.

Junge Nachwuchskicker mit großen Träumen sind für viele Vereine vor allem eine Investition. Die Vereine der Fußball-Bundesliga geben jedes Jahr viele Millionen Euro aus, um in die Ausbildung junger Spiele zu investieren. Die Auslese in den Nachwuchsleistungszentren der Klubs ist hart – wer es schafft, ist ein Mensch mit Preisschild. Die "sportstudio reportage" zeigt, wie es den Jugendlichen dabei geht. "Ich denke, es ist zwangsläufig, dass ein Spieler als Ware gesehen wird", sagt Julia Porath, ehemalige Internatsleiterin bei Borussia Dortmund und Mutter eines Bundesligaspielers. Wie verkraften junge Spieler den Kampf um die wenigen Plätze in den Kadern der Bundesligisten? Wie verarbeiten sie den Druck, immer funktionieren zu müssen? Und wie gehen sie damit um, wenn ihre Karrieren ins Stocken geraten?

Der gebürtige Berliner Lazar Samardžić spielte in der Jugend von Hertha BSC, wurde dann zu RB Leipzig gelockt, ging nach Italien, spielte erst bei Udinese Calcio und ist jetzt bei Atalanta Bergamo aktiv. Der 22-Jährige sagt: "Jeder Spieler ist eine Aktie, und man hat seinen Marktwert und der steigt und sinkt." Wie sehr die Vereine inzwischen auf den eigenen Nachwuchs angewiesen sind, schildert Benjamin Weber, Sportdirektor von Hertha BSC. Der Zweitligist steckt jedes Jahr rund sechs Millionen Euro in seine Nachwuchsarbeit. Früher hätten sich die großen Vereine erst ab der U14 um Talente bemüht, jetzt sei "das zum Teil schon in der U12 ein Thema", sagt Weber. Und diese Investitionen können sich in der Zukunft auszahlen, da die Ablösesummen für Jungtalente explodiert sind.

Das verrückteste Radrennen der Welt

Am Sonntag, 27. Oktober 2024, 17.15 Uhr, beleuchtet die "sportstudio reportage: Das verrückteste Radrennen der Welt" das Transcontinental Race, den Höhepunkt der Bikepacking-Szene. In diesem Sommer ging es über 4000 Kilometer von Roubaix nach Istanbul – der Sieger erreichte nach knapp neun Tagen das Ziel. Doch fast ein Drittel der Teilnehmer schafft es nicht ins Ziel. Bei diesem herausfordernden Radrennen gilt das Selbstversorgerprinzip – Hilfe von außen ist verboten. Die "sportstudio reportage" begleitet die Ultracycling-Aktiven Jana Kesenheimer und Joschka Völkel bei diesem sportlichen Abenteuer, bei dem es zu improvisieren gilt: am Straßenrand schlafen, alle Ausrüstung selbst transportieren und gegen extremes Wetter kämpfen. Der Film von Stephan Wieser ist ab Freitag, 25. Oktober 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.

Das Spiel um Milliarden – Der Ausverkauf des europäischen Fußballs

Am Sonntag, 3. November 2024, 17.15 Uhr, zeigt die "sportstudio reportage: Das Spiel um Milliarden", wie Investoren die europäischen Klubs übernehmen und welche Auswirkungen das auf den Fußball und die deutsche Bundesliga hat. Superreiche, Ölmultis und Investoren kaufen sich Fußballklubs – am liebsten gleich mehrere. Das nennt sich "Multi Club Ownership". Der Wettbewerb droht nachhaltig verzerrt zu werden, wenn finanziell keine Chancengleichheit mehr herrscht. Dazu kommt, dass ein großer Teil des Kapitals aus Ländern stammt, die durch Menschenrechtsverstöße auffallen und ihre ganze eigenen Ziele verfolgen.

Der Film von Jan Krebs, Jörg Levsen, Michael Niemann und Tristan Söhngen sucht nach Antworten auf die Frage, ob diese Entwicklung aufzuhalten ist und welche Ideen es für den Fußball gibt – in der ZDFmediathek zu sehen ab Mittwoch, 23. Oktober 2024.

Die "sportstudio reportage" ist auch in der ZDF-App und auf sportstudio.de zu finden.

