Grimme Preis 2024: ARD mit 33 Nominierungen vertreten

München (ots)

In diesem Jahr ist die ARD mit insgesamt 33 Nominierungen beim 60. Grimme Preis vertreten. In der Kategorie Fiktion sind sieben Produktionen nominiert, in der Kategorie Information & Kultur sind es zehn, in der Unterhaltung drei und in der Kategorie Kinder & Jugend sieben. Hinzu kommen drei "Spezial"-Nominierungen und drei für "Besondere journalistische Leistung".

Sieben Nominierungen in der Kategorie Fiktion:

37 Sekunden (Odeon Fiction für ARD Degeto; Buch: Julia Penner, David Sandreuter; Regie: Bettina Oberli; Redaktion Carolin Haasis, Christoph Pellander)

Die Saat (Kurhaus Production für SWR/ARTE; Buch: Hanno Koffler, Mia Meyer; Regie: Mia Meyer)

Haus Kummerveldt (Goldstoff Filme GmbH/Outside The Club GmbH/Filmwerkstatt Münster e.V. für WDR/ZDF/ARTE; Buch: Charlotte Krafft, Cecil Joyce Röski, Idee: Mark Lorei; Regie: Mark Lorei)

Nichts, was uns passiert (Gaumont für WDR; Buch: Julia C. Kaiser; Regie: Julia C. Kaiser).

Sörensen fängt Feuer (Claussen+Putz Filmproduktion für NDR; Buch: Sven Stricker; Regie: Bjarne Mädel)

Tod den Lebenden (ANDERTHALB Medienproduktion für ARD Degeto; Buch: Tom Lass, Lia von Blarer; Regie: Tom Lass)

Zwischen uns (PSSST!/Constantin Film für BR/ARTE; Buch: Max Fey, Michael Gutmann Regie: Max Fey)

Hinzu kommt eine "Spezial"-Nominierung:

Florian Geißelmann für die herausragende Darstellung des "Dennis Petzoldt" in "Wer wir sind" (VIAFILM für MDR/ARD Degeto/NDR)

Zehn Nominierungen in der Kategorie Information & Kultur:

ARD Story: Inside Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden (NDR/WDR; Buch und Regie: Klaus Scherer)

Capital B - Wem gehört Berlin? (Port au Prince/Fruitmarket für rbb/WDR/ARTE; Buch und Regie: Florian Opitz)

Drei Frauen - ein Krieg (EIKON Media/SD Cinematografica für rbb/WDR/ARTE; Buch und Regie: Luzia Schmid)

König hört auf (Neue Bioskop Film für MDR; Buch und Regie: Tilman König)

Monitor: Die Märtyrer-Kinder - Im Herzen des Nahostkonflikts (WDR; Buch und Regie: Shafagh Laghai, Lara Straatmann)

Monobloc - Auf der Spur des meistverkauften Möbelstücks aller Zeiten (PIER 53 Filmproduktion für NDR; Buch und Regie: Hauke Wendler)

Songs of Gastarbeiter - Liebe, D-Mark und Tod (Film Five/ filmfaust für WDR/rbb/ARTE; Buch: Mehmet Akif Büyükatalay, Cem Kaya; Regie: Cem Kaya

Stalingrad - Stimmen aus Ruinen (Schmidt & Paetzel Fernsehfilme/Russkoje Wosroschdenije für rbb/NDR/ARTE; Buch und Regie: Artem Demenok)

Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin (DOCDAYS Productions für rbb/ARTE; Buch und Regie: Carl Gierstorfer)

We are all Detroit: Bochum - eine Stadt im Wandel (Filmproduktion Loekenfranke für WDR; Buch und Regie: Michael Loeken, Ulrike Franke)

Hinzu kommen drei Nominierungen für "Besondere journalistische Leistungen"

Katharina Willinger (ARD-Studio Istanbul/BR) für ihre Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran.

Die Redaktion von "Monitor" (WDR) für die herausragenden Recherchen zum Thema Migration.

Das Rechercheteam hinter der Dokumentation "China. Macht. Essen" und mehreren Politikmagazin-Kurzfassungen für die aufwändige Berichterstattung zur geopolitischen Instrumentalisierung der Welternährungsorganisation durch China (ARD/SWR/BR/MDR/rbb).

Drei Nominierungen in der Kategorie Unterhaltung

Der letzte Drink mit Anna Dushime (Steinberger Silberstein für rbb; Buch: Anna Dushime; Regie: Michael Maier)

Der zweite Kurzschluss (btf für WDR/SWR; Buch: Claudius Pläging; Regie: Michael Binz)

Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (dibido für SWR; Buch: Florian Koll)

Sieben Nominierungen in der Kategorie Kinder & Jugend

Bis morgen (ifs für WDR; Buch: Kevin Biele, Mattea Steffens; Regie: Kevin Biele)

Die Sendung mit der Maus-Spezial - Marokko-Maus (WDR; Buch: Birgit Quastenberg)

Mission Ulja Funk (MDR; Buch/Regie: Barbara Kronenberg)

Schau in meine Welt: Julia - Ich bin, wer ich bin (papillonfilm für rbb; Buch/Regie: Stefanie Köhne)

akkurat (ARD-aktuell / tagesschau; Buch/Regie: Sara Maria Manzo, Imke Wrage)

Brust raus (SWR; Redaktion: Walerija Petrova, Aurora Lushtaku, El Leykauf, Shanon Gäde, Antje Barthold, Michael Bart)

Irgendwas mit Medien (UFA Serial Drama für MDR; Buch/Regie: Jano Kaltenbach, Mikro Muhshoff)

Hinzu kommen zwei "Spezial"-Nominierungen:

Datteltäter für das Konzept der Channel-Rubrik "SAG MIR" (für rbb/funk)

Konzept der Musik-Doku "Bye, Bye Kummer" (Beat The Rich! / Eklat Tonträger für rbb Unit Junge Angebote / Fritz)

