SAT.1

Köstlicher Start: "The Taste" überzeugt zum Start in die 12. Staffel in SAT.1

Unterföhring (ots)

Köstlicher Start: Der Auftakt der 12. Staffel "The Taste" überzeugt am Mittwochabend in SAT.1 mit einem starken Marktanteil von 7,4 Prozent in der SAT.1-Sender-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. 3,12 Millionen Zuschauer:innen verfolgen die ersten Castings der Kochtalente (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.).

Nächsten Mittwoch, 1. November 2023, komplettieren die Coaches Alexander Herrmann und Frank Rosin ihre Vierer-Teams, und Gastjuror Max Strohe stellt die Kochtalente mit dem Thema "Serienabend" auf die kulinarische Probe ...

"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab exklusiv bei Joyn PLUS+

"The Taste" ist eine Produktion der Redseven Entertainment und wird moderiert von Angelina Kirsch.

Die ersten Kandidat:innen und ihre Teams sowie mehr Infos zur Sendung finden Sie auf der "The Taste"-Presselounge: https://presse.sat1.de/thetaste.

Hashtag zur Show: #TheTaste

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell