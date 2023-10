SAT.1

Wer erkämpft sich den Einzug ins Haus? Big Brother vergibt eine Wildcard in "Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" live auf Joyn

Wer aktiviert seine Community für den unbezahlbaren Gewinn? Erstmals bei "Promi Big Brother" (ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und rund um die Uhr im 24/7-Livestream bei Joyn PLUS+) gibt der große Bruder Content Creator:innen und Reality-Persönlichkeiten die Möglichkeit, über ihre Communitys in Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft einzuziehen. Big Brother vergibt für die neue Staffel #PromiBB eine Wildcard für den Platz als Bewohner:in in seinem Haus.

Wer kann sich für den Einzug in die Promi-Herberge qualifizieren? Big Brother hat seine Vorauswahl getroffen:

Cenkgo (@cenkgooo, 1.1M Follower:innen bei TikTok)

(@cenkgooo, 1.1M Follower:innen bei TikTok) Marco Cerullo @marco_cerullo , 207K Follower:innen bei TikTok)

@marco_cerullo , 207K Follower:innen bei TikTok) Nikola Glumac (@nikola_glumac, 143K Follower:innen bei Instagram)

(@nikola_glumac, 143K Follower:innen bei Instagram) Christina Grass (@christina_grass_, 115K Follower:innen bei Instagram)

(@christina_grass_, 115K Follower:innen bei Instagram) Matthias Höhn (@matthiashhn, 1.2M Follower:innen bei TikTok)

(@matthiashhn, 1.2M Follower:innen bei TikTok) Sophie Reintjes (@sophodoph, 1.8M Follower:innen bei TikTok)

(@sophodoph, 1.8M Follower:innen bei TikTok) Lena Schiwiora (@lenaschiwiora, 128K Follower:innen bei Instagram)

(@lenaschiwiora, 128K Follower:innen bei Instagram) Marco Strecker (@itsofficialmarco, 4.4M Follower:innen bei TikTok)

(@itsofficialmarco, 4.4M Follower:innen bei TikTok) Louis Streich (@louisstreichh, 28K Follower:innen bei Instagram)

Am Dienstag, 7. November 2023, um 19:30 Uhr stellen sich die Wildcard-Kandidat:innen in "Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" live auf Joyn dem nächsten Schritt auf dem Weg in Richtung Haus. Wer darf bei "Promi Big Brother" einziehen? In der Challenge-Show kämpfen sie um Vorteile für das anschließend startende Community-Voting in der Joyn-App.

"Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" am Dienstag, 7. November 2023, um 19:30 Uhr live auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

