SAT.1

Kommt Rettungssanitäter Hannes beim Kochen mit Zeitdruck klar? In "The Taste" ab Mittwoch, 25. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Die Gemeinsamkeit zwischen meinem Beruf und Kochen ist der Zeitdruck. Da ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren", weiß Rettungssanitäter Hannes (21) aus Hamburg. Bei "The Taste" möchte der Hobbykoch am Mittwoch, 25. Oktober, um 20:15 Uhr die Coaches von sich und seinen Kochkünsten überzeugen: mit Rehrücken an Portwein-Jus, Sesamwirsing, Serviettenknödel mit Pilzen und Kartoffelstroh-Garnitur. 60 Minuten Zeit reichen ihm nicht: nur Fleisch, Soße und Knödel landen auf dem Löffel. Hannes hofft, "dass die Coaches eventuell erkennen: 'Okay, da ist einer nicht fertig geworden, aber ich sehe Potenzial. Der kann super Knödel machen, das ist Handwerk!'" Geht sein Plan auf?

Tim Raue findet den Knödel richtig gut: "Außen hauchdünn knusprig, innen ganz weich und flaumig." Alex Kumptner braucht das Fleisch gar nicht: "Knödel mit Saft. Perfekt!" Was sagen Alexander Herrmann und Frank Rosin? Gibt einer der vier Coaches Hannes die Chance, in sein Team zu kommen, sich kulinarisch weiterzuentwickeln und im Finale 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch zu gewinnen? Und kann der Rettungssanitäter auch mit den anderen Kandidat:innen mithalten?

Zum Beispiel mit Mona (23), Koch-Azubi im dritten Lehrjahr aus Konstanz, die mit indischen Kartoffelpuffern verführen möchte und "die Zukunft in unserem Beruf" ist, so Haubenkoch Alex Kumptner.

Oder mit Dennis (45), selbstständiger Friseurmeister aus der Nähe von Erfurt, der auf seinem Erlebnishof Hühner "von Kopf bis Fuß" verwertet und im "The Taste"-Studio ein Hühnerfrikassee auf die Löffel zaubert.

Oder mit Ayse (40), Sachbearbeiterin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die vegetarisches Hack in kleine Dürüms füllt und von sich sagt: "Ich koche anders: mit Krawall und halal".

"The Taste", Staffel 12, ab Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab exklusiv bei Joyn PLUS+

"The Taste" ist eine Produktion der Redseven Entertainment und wird moderiert von Angelina Kirsch.

Mehr Infos zur Sendung finden Sie auf der "The Taste"-Presselounge: https://presse.sat1.de/thetaste.

Hashtag zur Show: #TheTaste

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell