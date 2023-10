SAT.1

"Für diese Torte würde ich dich heiraten!" Wer wird Deutschlands beste Hobbybäcker:in? Das Finale von "Das große Backen" am Mittwoch in SAT.1

"Für diese Torte würde ich dich heiraten!" Wer für diese süße Verzückung sorgt und wer Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in 2023 wird, erfahren Backfans am Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 20:15 Uhr im Finale von "Das große Backen" in SAT.1. Vorfreude bei Jurorin Bettina Schliephake-Burchard: "Wir haben vier sensationell gute Kandidaten - das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen!"

Die Finalist:innen Monika aus Chamerau, Erika aus Neudorf in der Schweiz, Sandra aus Rheinberg und Theodor aus Bad Bellingen backen um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro.

Die vier Finalist:innen müssen sich zuerst bei einem der anspruchsvollsten Feingebäcke beweisen: Macarons. Aus 27 Stücken des französischen Baiser-Gebäcks soll ein stabiler Macaron-Würfel entstehen.

Bei der letzten Technischen Prüfung sind drei elegante Törtchen aus zwei akkurat ausgestochenen Mürbteig-Ringen und einer edel glasierten Füllung gefragt. Zum krönenden Abschluss präsentieren die Hobbybäcker:innen eine elegante dreistöckige Torte mit zwei abgerundeten Geschmacksbildern und perfekter Dekortechnik. "Wir sind schon schwer in der Patisserie angekommen. Alle drei Aufgaben miteinander zu kombinieren, wird für unsere Kandidatinnen und Kandidaten sehr fordernd," erklärt Juror Christian Hümbs die diffizile Herausforderung.

Moderiert wird das Finale von Enie van de Meiklokjes.

Digital gefragt: Mit begeisterten Zuschauern im Free Bereich und bei Joyn PLUS + etabliert sich "Das große Backen" als absoluter Hit und gehört zu den Top 3 Inhalten, was es zu einem Top Performer auf Joyn macht. Auf YouTube erzielte die elfte Staffel ein Plus von 63 Prozent im Vergleich zur Vorjahresstaffel.

Erfolgreiche Prime-Time-Staffel: Bis einschließlich Halbfinale erreichte die elfte Staffel einen hervorragenden Schnitt von 8,7 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) sowie bei den jungen Zuschauer:innen 10,8 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.).

Das Finale der 11. Staffel von "Das große Backen", produziert von Tower Productions, am Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1.

