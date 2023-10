SAT.1

Wo der Berg ruft und der Schliersee glitzert: Die neue SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier startet am Montag

Berge bis in die Wolken, die sich im glitzernden Wasser spiegeln. Landärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) lebt und arbeitet, wo andere Urlaub machen: am malerischen Schliersee. In der neuen SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" zieht die alleinerziehende Mutter von Berlin nach Bayern. Die leidenschaftliche Ärztin möchte im beschaulichen Wiesenkirchen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Bei ihrem Neuanfang steht sie schnell zwischen zwei Männern. Bergretter Max und Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß buhlen um Dr. Sarah König. SAT.1 zeigt 60 Folgen "Die Landarztpraxis" ab Montag, 16. Oktober 2023, täglich um 19 Uhr von Montag bis Freitag.

Caroline Frier spielt "Die Landarztpraxis"-Hauptrolle der Dr. Sarah König:

Die Schauspielerin verspricht: "In 'Die Landarztpraxis' gibt es Frauenpower, Romantik und eine gehörige Portion Spannung vor malerischer Bergkulisse. Ich bin mir sicher, dass sich die Zuschauer:innen - genau wie Sarah - in die wunderschöne Alpenlandschaft verlieben werden!" Der Kölnerin fiel es besonders leicht, in die Rolle der Landärztin zu schlüpfen: "Dr. Sarah König und ich haben viel gemeinsam: Wir sind beide sehr herzlich und humorvoll, im Job sehr fokussiert, aber abseits vom Arbeitsplatz auch mal ein kleines bisschen chaotisch."

Darum geht es in "Die Landarztpraxis":

Willkommen in Wiesenkirchen am Schliersee. Gibt es einen besseren Ort für einen Neuanfang als das beschauliche Dorf am Rande der Alpen? Für Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) nicht. Mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) möchte sie nach ihrer Zeit in Berlin einen Neuanfang wagen. Durch Kompetenz und Empathie gewinnt Sarah als neue Landärztin schnell das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll. Der Schliersee wird für sie zur neuen Heimat. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will. Gleich zwei Männer verdrehen ihr den Kopf: Entfachen etwa neue Gefühle zu ihrem alten Jugendfreund, Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck)? Oder erobert stattdessen der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll) ihr Herz? Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht ...

"Die Landarztpraxis", Kurz-Biografien:

Caroline Frier spielt Landärztin Dr. Sarah König: Die kölsche Schauspielerin brillierte unter anderem in den SAT.1-Serien "Hand aufs Herz", "Knallerkerle" sowie neben ihrer Schwester Annette Frier in "Danni Lowinski". Außerdem spielte die 40-Jährige in "Schwester, Schwester" (RTL) sowie in "Phoenixsee" (WDR).

Katharina Hirschberg als Teenagertochter Leo König: Die Fränkin begeisterte das Publikum bereits in ihrer Rolle als Hexe Bibi im Kinofilm "Bibi & Tina: Einfach Anders" (über 720.000 Zuschauer:innen) sowie in der Live-Action-Serie "Bibi & Tina". Übrigens: Am Starttermin von "Die Landarztpraxis", dem 16. Oktober 2023, feiert Katharina ihren 22. Geburtstag!

Oliver Franck spielt Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß: Der 48-jährige Schauspieler und gebürtige Hamburger wurde unter anderem durch seine Hauptrollen in den TV-Serien "Heiter bis tödlich" (ARD), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL), "Rote Rosen" (ARD) sowie als Oberarzt Dr. Sander in "Nachtschwestern" (RTL) bekannt.

Alexander Koll als Bergretter Max Raichinger: Der 43-jährige Alexander Koll stammt aus Eschweiler und wirkte unter anderem als Rettungssanitäter Oliver Weiss in "Bettys Diagnose" (ZDF), in der Comedy-Serie "Knallerfrauen" (SAT.1) sowie als verwegener Pirat Störtebeker bei den "Störtebeker Festspielen" auf der Naturbühne Ralswiek mit.

"Die Landarztpraxis" - Die neue Vorabendserie ab 16. Oktober 2023 montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Ab 16. Oktober erscheinen wöchentlich und immer montags fünf neue Folgen bei Joyn PLUS+.

filmpool entertainment produziert 60 Folgen von "Die Landarztpraxis".

