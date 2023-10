SAT.1

75 Jahre BAMBI! SAT.1 zeigt die Preisverleihung in einer großen TV-Show am Donnerstag, 16. November

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Deutschlands bekanntestes Rehkitz kommt zu SAT.1: Zu seinem 75. Geburtstag feiert BAMBI eine glamouröse Award-Show am Donnerstag, 16. November, um 20:15 Uhr in SAT.1. In verschiedenen Kategorien wird an diesem Abend die BAMBI-Trophäe an nationale und internationale Persönlichkeiten, Künstlerinnen und Künstler verliehen.

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "BAMBI zählt mit seiner 75-jährigen Geschichte zu den wichtigsten Auszeichnungen für Künstlerinnen und Künstler. Wir sind stolz darauf, mit Hubert Burda Media den 75. Geburtstag von BAMBI in SAT.1 zu feiern."

Die BAMBI-Preisverleihung 2023, am 16. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell