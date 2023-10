SAT.1

Big News. Yeliz Koc und Peter Klein ziehen bei "Promi Big Brother" ein

SAT.1 zeigt die neue Staffel täglich live ab Montag, 20. November 2023

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Big Brother hat seine erste Auswahl getroffen: Realitystar und Influencerin Yeliz Koc und Schlagersänger Peter Klein stehen als erste Bewohner:innen von Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft fest. Sie ziehen in dieser Staffel bei "Promi Big Brother" ein.

Yeliz Koc: "Ich glaube dieses Jahr hat Big Brother nochmal einen draufgelegt und was richtig Krasses für uns vorbereitet. 'Promi Big Brother' wird mein erstes Format, in dem die Zuschauer für mich anrufen können. Es liegt nicht nur in der Hand der Bewohner, sondern Außenstehende können entscheiden. Ich erwarte eine unvergessliche Zeit mit ganz viel Spaß, Emotionen und neuen Geschichten."

Peter Klein: "Am meisten Respekt habe ich wirklich vor dem Zusammenleben mit fremden Menschen. Wenn Sie nett sind, kein Problem. Aber es gibt ja auch die, mit denen man nicht auskommt. Das wird dann schwierig auf lange Sicht. Ich habe mir vorgenommen auf jeden Fall durchzuhalten bis zum Finale und mir dann den Sieg zu holen."

SAT.1 zeigt die neue Staffel "Promi Big Brother" ab Montag, 20. November 2023. Marlene Lufen und Jochen Schropp präsentieren die Realityshow zwei Wochen lang täglich live direkt vom "Promi Big Brother"-Gelände aus Köln, Melissa Khalaj und Jochen Bendel gehen jede Nacht direkt im Anschluss mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 auf Sendung.

Nichts bleibt im Verborgenen: Zum zehnjährigen Jubiläum von "Promi Big Brother" zeigt Big Brother das Leben der neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos aller Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell