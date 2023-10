SAT.1

Meisterliches Finale von "Das große Backen" in SAT.1 - Monika aus Chamerau ist Deutschlands beste Hobbybäckerin 2023

Unterföhring (ots)

Überzeugendes Finale: Mit einem starken Marktanteil von 9,0 Prozent in der SAT.1-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen endete die elfte Staffel von "Das große Backen". Bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) erzielte Deutschlands erfolgreichste Backshow 10,4 Prozent Marktanteil in der Prime Time.

Staffelbestwert: 3,97 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) verfolgten in SAT.1, wie Monika aus Chamerau (Bayern) mit ihrem finalen Meisterstück "Glamour in grün" nicht nur überzeugte, sondern Juror Christan Hümbs in Verzückung brachte: "Für diese Torte würde ich dich heiraten"!

Erstmals gewann eine schwangere Hobbybäckerin Deutschlands größten Backwettbewerb. Die 32-Jährige setzte sich gegen Schweizerin Erika und Rheinbergerin Sandra durch und darf sich über den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und ihr eigenes Backbuch, das ab sofort im Handel erhältlich ist, freuen.

