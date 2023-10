SAT.1

Wer spricht am besten Hund - und Mensch? Ab Sonntag startet "Der Hundetrainer-Champion" in SAT.1

Unterföhring (ots)

Ob groß, klein, frech oder einfach nur süß. Die Deutschen lieben ihre Hunde. Doch: "Hundeerziehung ist alles andere als einfach. Und dann kann es doch einer am besten: der professionelle Hundetrainer", sagt SAT.1-Moderatorin Andrea Kaiser. Die zweifache Hundehalterin führt durch die neue SAT.1-Tiersendung "Der Hundetrainer-Champion". In vier Folgen stellen sich ab Sonntag, 29. Oktober, jeweils um 17:55 Uhr, acht Hundetrainerinnen und Hundetrainer anspruchsvollen Challenges rund um Hunde-Erziehung. Bewertet werden sie von echten Koryphäen ihres Fachs: Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt und Mensch-Hund-Trainer Andreas Ohligschläger. Pro Sendung stößt jeweils ein Gast-Juror zu den beiden. Wer spricht am besten Hund - und Mensch? Wer wird Hundetrainer-Champion 2023? Und wer nimmt den Goldenen Futternapf und 10.000 Euro mit nach Hause?

In der ersten Folge treffen die Trainerinnen und Trainer zum ersten Mal auf ihre Mensch-Hund-Teams. Denn ob kleiner Chihuahua-Mix oder 50 Kilo schwerer Cane Corso. Eines haben sie gemeinsam: Das Zusammenspiel zwischen Vier- und Zweibeiner funktioniert nur dann, wenn beide dieselbe Sprache sprechen. Ein gutes Einfühlungsvermögen ist genauso gefragt wie der richtige Trainingsansatz. Das Jurorenteam unterstützt in dieser Folge TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel.

"Der Hundetrainer-Champion" ab 29. Oktober 2023 um 17:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

