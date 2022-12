arena Deutschland

arena stellt die Rennkollektion Calypso Bay Limited Edition in Melbourne vor

arena freut sich, die Einführung von Calypso Bay bekannt zu geben, einer limitierten Auflage von Rennanzügen aus der Powerskin Carbon-Flaggschiff-Reihe des Unternehmens. Die Kollektion, deren Design von den Farben und Mustern der Korallen und des kristallklaren Wassers des australischen Great Barrier Reef inspiriert ist, wird zeitgleich mit den 16. FINA Kurzbahnweltmeisterschaften herausgebracht, die vom 13. bis 18. Dezember 2022 in Melbourne stattfinden. Zusammen mit der Einführung der neuen Kollektion wird arena auch eine Spende an die Great Barrier Reef Foundation leisten, um Australiens Naturschätze zu bewahren.

Die Kollektion umfasst die Powerskin Carbon Core FX, Carbon Glide und Carbon Air2 Rennanzüge in einer neuen limitierten Farbgebung, die die Artenvielfalt der Meere feiert und die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Bewahrung des Wohlbefindens unserer Ozeane lenkt. Das Great Barrier Reef ist ein Sinnbild für die Notwendigkeit, sich auf die Umweltprobleme der Weltmeere zu konzentrieren, und die Ehrung durch die limitierte Edition von Calypso Bay spiegelt das wachsende Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle und nachhaltige Herstellungsprozesse wider. arena nähert sich nun seinem 50-jährigen Jubiläum in der Schwimmbranche und stärkt weiterhin seine Bindung zur Natur und insbesondere zum Wasser, das seit seiner Gründung im Jahr 1973 Teil der DNA des Unternehmens ist.

Die drei Rennanzüge der Kollektion sind in zwei vom Ozean inspirierten Farbvarianten erhältlich und werden bei den Kurzbahnweltmeisterschaften von Mitgliedern des Elite-Athletenteams von arena vorgestellt.

„Ich mag die Farbe", sagte Florent Manaudou, französischer Olympiasieger von 2012, der an den 50-Meter-Freistil- und Schmetterlingswettbewerben in Melbourne teilnehmen wird. „Es erinnert mich an die echte Farbe des Meeres und nicht an die Farbe des Pools, die wir kennen. Das Rosa ist die Koralle. Ich lebe jetzt in Antibes und früher in Marseille und das Meer hat einen besonderen Platz in meinem Herzen."

„Ich liebe die Farbe wirklich, als ich das Shooting gemacht habe, war es eines meiner Lieblingsdesigns", sagte Südafrikas Olympiasieger von 2012, Chad Le Clos, dessen Melbourne-Karte alle drei Schmetterlingswettbewerbe umfasst. „Es verströmt eine sommerliche Atmosphäre, perfekt zum Auftakt der australischen Weltmeisterschaft."

Die amerikanische Staffel-Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio und amtierende nationale Meisterin im 100-Meter-Freistil, Natalie Hinds, ist ebenfalls von der neuen Kollektion begeistert: „Mein Liebling ist der weiße Anzug mit blauen Umrandungen! Dieses Weiß ist doppelt gefüttert, also nicht durchsichtig, und ich bin begeistert, wie es meine Haut zum Strahlen bringt, wenn ich es trage." Natalie wird ihre klassische Disziplin, 100m Freistil, in Melbourne schwimmen.

Calypso Bay Rennanzüge

Die neue Kollektion wird in den drei Flaggschiff-Versionen der Powerskin-Rennanzüge von arena erhältlich sein: Carbon Glide, Carbon Core FX und Carbon Air2.

Der Carbon Glide ist arenas fortschrittlichster, anspruchsvollster Rennanzug, der dem Schwimmer ein sensationelles Gleiten unter Wasser und ein Gefühl von Geschwindigkeit verleiht. Ultraleichtes Hydroglide-Gewebe und der Carbon Micro Cage sorgen zusammen für zusätzliche Schlagkraft und Stabilität bei optimaler Haltbarkeit, Flexibilität und Effizienz.

Der Carbon Core FX ist der komprimierendste Anzug im Powerskin-Sortiment und der Anzug der Wahl für Sprinter, die ein kraftvolles, geschlossenes Gefühl zusammen mit außergewöhnlicher Körperkernunterstützung und Bewegungsfreiheit suchen. Seine Twin-Taping-Struktur auf der Beinrückseite hilft auch bei Ermüdung, eine hohe Körperposition zu halten.

Der aus nur einem Stück Stoff gefertigte Carbon-Air2 ist äußerst bequem und fühlt sich wie eine zweite Haut an. Horizontale Carbonbänder bieten Leichtigkeit, Kompression und geringen Luftwiderstand, während 3 separate Einsätze am Innenfutter für mehr Bewegungsfreiheit bei weniger Gewicht sorgen.

Verfügbar ab 13. Dezember 2022

Die Calypso Bay Rennanzüge sind ab dem 13. Dezember 2022 in limitierter Auflage auf arenasport.com zu folgenden Preisen erhältlich:

Carbon CORE FX und Carbon GLIDE für Damen (offen und geschlossen): 500 €

Carbon CORE FX und Carbon GLIDE JAMMER für Herren: 345 €

CarbonAIR2 für Damen (sowohl offen als auch geschlossen): 380 €

Carbon AIR2 JAMMER für Herren: 260 €

Calypso Bay unterstützt die Great Barrier Reef Foundation

Mit der Einführung der Calypso-Kollektion leistet arena eine Spende, um die Great Barrier Reef Foundation bei ihrem Bestreben zu unterstützen, das Riff durch das Pflanzen von Korallen zu retten. Unser Planet braucht gesunde Ozeane, um zu überleben, und gesunde Ozeane brauchen gesunde Riffe. Unsere Ozeane liefern 50 % des Sauerstoffs der Welt, seine Korallenriffe beherbergen 25 % aller Meereslebewesen, und Küstenökosysteme speichern Kohlendioxid 30- bis 50-mal schneller als Regenwälder. Korallen sind jedoch aufgrund steigender Wassertemperaturen eine der am stärksten gefährdeten Arten auf dem Planeten, und die Zukunft des Great Barrier Reef steht auf Messers Schneide, daher ist ein sofortiges Handeln erforderlich. Die Great Barrier Reef Foundation steht an vorderster Front bei Initiativen, um dem Riff jede Überlebenschance zu geben und ihm zu helfen, sich zu wehren, indem sie Korallen in den Bereichen des Riffs pflanzt, die Schaden erlitten haben.

arena lädt alle Schwimmer weltweit ein, einen Beitrag an die Great Barrier Reef Foundation zu spenden, um das Riff zu retten und für zukünftige Generationen zu erhalten. Ihre Spende hilft der Stiftung, Korallenpflanzen zu pflanzen. Um zu spenden, gehen Sie auf den folgenden Link: https://give.barrierreef.org/donate/plantcoral.

