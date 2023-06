Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sonne? Aber sicher!

So kommen Sie brandfrei durch den Sommer

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Die Sonne auf der Haut spüren - was für ein herrliches Gefühl, das wir jetzt wieder genießen können. Doch unsere Haut sollten wir dabei schützen. Petra Terdenge weiß, wie das am besten geht:

Sprecherin: Ob im Park, am Badesee oder auf der Terrasse: ein Bad in der Sonne ist ein Genuss! Damit unsere Haut keinen Schaden nimmt, sollten wir auf das richtige Maß achten, sagt Aglaja Adam von der Apotheken Umschau:

O-Ton Aglaja Adam 20 sec.

"Die Sonne ist wirklich verführerisch und im Sommer treibt es uns natürlich raus an den Badesee oder ins Schwimmbad. Aber das Wichtigste ist wirklich nicht zu lange in der prallen Sonne zu bleiben. Vor allem in der heißen Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr sollte man raus. Und Menschen mit einem hellen Hauttyp müssen sich besonders schützen."

Sprecherin: Auch Kleidung kann die gefährliche UV-Strahlung abschirmen. Dabei gilt die so genannte 3-H-Regel:

O-Ton Aglaja Adam 18 sec.

"Die 3-H-Regel steht für Hemd, Hose und Hut. Bedeutet einfach, dass Kleidung und Kopfbedeckung gut vor den aggressiven UV-Strahlen schützen. Und wer Outdoor-Aktivitäten in der Sonne plant, der sollte sich sogar überlegen, spezielle UV-Kleidung zu tragen."

Sprecherin: Um Sonnenbrand zu verhindern, sollten wir außerdem Sonnencreme verwenden:

O-Ton Aglaja Adam 22 sec.

"Sonnencreme steht wirklich erst auf Platz drei nach den Regeln, nicht zu lange in der Sonne zu bleiben und sich mit Kleidung zu schützen. Und dann gilt bei Sonnencreme: viel hilft viel. Vier ganze gehäufte Esslöffel sollten es eigentlich jedesmal sein, wenn sich ein Erwachsener eincremt. Und bitte auch immer einen hohen Lichtschutzfaktor nehmen, mindestens 30 darf es schon sein."

Abmoderation: Ein Sonnenschirm schützt ebenfalls, schreibt die Apotheken Umschau. Er reduziert die UV-Strahlung um gut ein Drittel, ein Baum mit dichter Krone hält etwa ein Fünftel ab. Übrigens: die meisten Wetter-Apps zeigen inzwischen den UV-Index an. Je höher er ist, desto schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand entstehen.

