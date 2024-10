ZDFneo-Programmhinweis Wo 46/24

ZDF

ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 46/24 Sonntag, 10.11. Bitte Programmänderungen beachten: 1.10 Mord in der Lagune (El Lodo) Ricardo Gracia Raúl Arévalo Claudia Gracia Paz Vega Julia Gracia Daniela Casas Eusebio Joaquín Climent Bernardo Toni Misó Rosana Susana Merino Francisca Romero Susi Sánchez Tomás Roberto Álamo Polizeichef Juan Gea Regie: Iñaki Sánchez Arrieta Spanien 2021 2.35 Kiss the Cook - So schmeckt das Leben! (Chef) 4.20 neoriginal Elvira Sun Dänisch-deutsche Thrillerserie (vom 24.11.2023) 5.00 neoriginal Elvira Special Cleaning Dänisch-deutsche Thrillerserie (vom 24.11.2023) 5.35 The Rookie -6.20 Damals und Heute (vom 16.11.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Buch: Alexi Hawley Regie: Michael Goi USA 2019 („Der Nebelmann“ entfällt). Montag, 11.11. Bitte Programmänderungen beachten: 6.20 MAITHINK X - Die Show Alternativmedizin - Mehr als der Placeboeffekt Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 22.9.2024) Deutschland 2024 („MAITHINK X – Clip“ entfällt; ab 6.20 Uhr Programm wie ausgedruckt).

