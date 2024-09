weloveholidays

weloveholidays: Wohin mit den übrigen Urlaubstagen?

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und viele Deutsche haben noch den ein oder anderen Urlaubstag in diesem Jahr zur Verfügung, den sie optimal nutzen möchten. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag und bietet die perfekte Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende mit nur einem zusätzlichen Urlaubstag. Mit dem online Pauschalreiseveranstalter weloveholidays können Urlauber:innen den Sommer in Destinationen abseits der üblichen Touristenströme noch etwas verlängern und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Dazu gehören beispielsweise die unbekannteren griechischen Inseln wie Zakynthos oder kleinere Orte wie Rabac in Kroatien.

Bei weloveholidays können individuelle Pauschalreisen ganz einfach online oder per App gebucht werden. Nicht mal ein konkretes Reiseziel muss im Vorhinein festgelegt werden: Einfach Datum und Abflughafen eingeben und schon geht die Suche nach den besten Angeboten los. Mit den Filter- und Sortieroptionen kann die Reise an die persönlichen Wünsche im Handumdrehen angepasst werden. Die Angebote von weloveholidays bieten zahlreiche Inspirationen für einen erholsamen Kurzurlaub im Herbst.

Zakynthos, Griechenland

Die griechische Insel Zakynthos lockt mit einer atemberaubenden Küste und kristallklarem Wasser. Abseits der bekannten Strände entdecken Urlauber:innen versteckte Buchten wie die Blaue Höhle und das idyllische Stranddorf Vassilikos. Die üppige Landschaft und die antiken Ruinen bieten die perfekte Kulisse für erholsame Tage und spannende Erkundungen. Im Oktober erwartet die Besucher ein mildes Klima, ideal für ausgedehnte Spaziergänge und Badevergnügen mit Sonne, aber ohne Schwitzen.

Rabac, Kroatien

Rabac liegt an der malerischen Ostküste der Halbinsel Istrien und ist bekannt für seine unberührten Strände und die ruhige Atmosphäre, die man besonders im Oktober bei immer noch warmen Temperaturen genießen kann. Der kleine Ort bietet Zugang zu versteckten Buchten wie der Maslinica-Bucht und hervorragende Möglichkeiten für Wassersport und entspannte Tage am Strand. Die umliegende Natur mit grünen Hügeln und dichten Wäldern lädt zudem zum Wandern und Entdecken ein.

Essaouira, Marokko

Essaouira, eine UNESCO-Weltkulturerbestadt an der marokkanischen Atlantikküste, fasziniert mit ihrer historischen Medina, die von charmanten weißen Gebäuden und blauen Fensterläden geprägt ist. Die Stadt ist bekannt für ihre lebhaften Märkte, ihr Kunsthandwerk und ihre köstliche lokale Küche. Besonders im Oktober ist das Klima in Essaouira angenehm mild, um die Stadt und die Küste zu erkunden. Die Windverhältnisse machen Essaouira zu einem beliebten Spot für Windsurfer, während die historischen Festungen und der Hafen eine beeindruckende Kulisse bieten.

Mahdia, Tunesien

Die Stadt Mahdia an der tunesischen Küste ist ein verstecktes Juwel, das Geschichte und Erholung vereint. Die historische Altstadt, umgeben von einer alten Stadtmauer, begeistert mit engen Gassen und bunten Märkten, die einen Einblick in die traditionelle tunesische Lebensweise geben. Lange, goldene Sandstrände wie der Plage de Mahdia laden zu erholsamen Strandtagen ein. Das Klima im Oktober ist angenehm warm, ideal für Besichtigungen der lokalen Sehenswürdigkeiten und entspannte Stunden am Meer.

