Eine Outdoor-Cardio-Party mit Pamela Reif, die die RInge nur so zum Leuchten brachte

Berlin (ots/PRNewswire)

Im Rahmen der zweiten europäischen Etappe der „Light Up Your Rings"-Kampagne veranstaltete HUAWEI eine unvergessliche Outdoor-Cardio-Party, bei der die weltweit bekannte Mode- und Fitness-Influencerin Pamela Reif die Workout-Challenge leitete.

Die Veranstaltung sollte die Teilnehmer:Innen dazu ermutigen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden, ohne auf individuelle Fashion verzichten zu müssen. Anhand der intelligenten Wearables von HUAWEI wurde den Gästen gezeigt, wie diese dabei helfen können, einen gesünderen Lebensstil zu etablieren – unter anderem durch die HUAWEI Activity Rings.

Outdoor-Cardio-Party zusammen mit Pamela Reif

Die Fitness-Challenge startete im Berliner Flagship-Store von HUAWEI, ehe die über 40 Gäste sich zusammen mit Pamela Reif zur Sportstätte aufmachten. Angekommen nahmen alle an einer Reihe von Cardio- und Kraft-Workouts teil. Vor Beginn der Aktivitäten hielt Pamela Reif eine Rede zum Thema „For a Better You" („Für ein besseres Selbst") mit den Schwerpunkten Gesundheit und dem Wohlbefinden von Frauen.

Nach dem Vortrag schlossen sich die Gäste, ausgestattet mit der HUAWEI WATCH GT 4 und der HUAWEI WATCH FIT 3, Pamela und zwei deutschen Fitness-Influencern, Lisa Buckwitz und Konstantin Krayer, an, um so richtig ins Schwitzen zu kommen.

Pamela Reif meinte: „Diese Veranstaltung war eine großartige Party, bei der Kalorien verbrannt wurden und die die Einstellung der Menschen zu Fitness und Gesundheit verändert hat. Sie diente als sinnvoller Ausdruck und Praxis einer gesunden Lebensphilosophie. Ich hoffe, dass meine Erkenntnisse dazu beigetragen haben, die Bedeutung von wissenschaftlicher Fitness und einem gesunden Lebensstil zu verdeutlichen, und die einzigartige Rolle, die die intelligenten Wearables von Huawei dabei spielen, ihnen bei der Erreichung dieser Ziele zu helfen."

Verbessern Sie sich selbst mit den Funktionen der HUAWEI Wearables

Die HUAWEI Activity Rings sind für die Smartwatches von HUAWEI erhältlich, darunter auch die HUAWEI WATCH FIT 3 und HUAWEI WATCH GT 4. Das Gerät zeichnet die tägliche körperliche Aktivität auf und hilft den Benutzer:Innen, durch die drei farbigen Aktivitätsringe gesunde Lebensgewohnheiten zu fördern. Ein Medaillensystem bietet den Nutzer:Innen auch Anreize, um Herausforderungen zu meistern.

Beide Uhren unterstützen auch HUAWEI TruSportTM und bieten maßgeschneiderte Trainingspläne, die auf dem Running Ability Index (RAI) basieren und Tempo, Herzfrequenz und mehr umfassen. Der intelligente GNSS-Positionierungsalgorithmus garantiert eine genauere Routenverfolgung.

Ebenfalls verfügbar sind ganzheitliche Funktionen wie die StayFit-App für das Kalorienmanagement und das erweiterte Schlaf-Monitoring, die alle von der neuesten HUAWEI TruSeenTM-Technologie unterstützt werden, die eine noch präzisere Überwachung der Vitalparameter ermöglicht.

Der Flagship-Store von Huawei in Berlin wurde in ein Wohnzimmer der Stadt verwandelt

Der Flagship-Store von HUAWEI in Berlin wurde in ein „Stadtwohnzimmer" verwandelt, in dem nun wöchentliche Veranstaltungen rund um den Lebensstil in der Gemeinschaft, einschließlich Fitness und Gesundheit, stattfinden.

Während der Veranstaltung konnten Nutzer:Innen aus Berlin, die die „Active Week"-Challenge in der HUAWEI Health App abgeschlossen hatten, den Flagship-Store besuchen, um exklusive Erinnerungsgeschenke zu erhalten.

Über die HUAWEI Consumer Business Group

HUAWEI ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen (ITK). Die Produkte und Dienstleistungen von HUAWEI sind in mehr als 170 Ländern erhältlich. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt HUAWEI-Technologie. HUAWEI betreibt aktuell 14 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen unter anderem in Deutschland, Schweden, Indien und China. Die HUAWEI Consumer BG ist einer der drei Geschäftsbereiche von HUAWEI und umfasst Smartphones, Audio, PCs und Tablets, Wearables sowie Cloud-Dienste. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbraucher:innen überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

