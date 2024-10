SKL - Millionenspiel

1 Million Euro für Losgemeinschaft: Das große Glück für fünf Freunde

Bild-Infos

Download

München (ots)

Roland S. aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sicherte sich und seinen vier Jugendfreunden beim SKL Millionen-Event in Königswinter den Hauptgewinn von 1 Million Euro. Die Losgemeinschaft teilt sich den überraschenden Geldsegen und gönnt sich zudem eine gemeinsame Reise, um die Krönung ihrer Freundschaft gebührend zu feiern.

Neu-Millionär Roland S. aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim war nahezu sprachlos, als die GKL-Vorstandsvorsitzende Dr. Bettina Rothärmel und SKL-Glückspate Jörg Pilawa ihm nach einem aufregenden Finale beim SKL Millionen-Event in Königswinter einen Scheck über 1 Million Euro überreichten. "Ich kann es nicht erklären, wie viel mir der Gewinn bedeutet", sagt er dankbar. Mit ihm können sich nämlich auch seine vier Freunde aus der Schulzeit freuen, mit denen er den Gewinn teilen wird. Zusammen haben sie das SKL-Los gespielt, welches die Eintrittskarte zum Millionen-Event war und Roland S. als Vertreter der illustren Glückstruppe zum Event geschickt.

Der aufregende Glückstag begann für den Rentner, der am liebsten viel Zeit mit seiner Familie verbringt, in der Bundeskunsthalle in Bonn. Im Beisein des SKL-Glückspaten Jörg Pilawa zogen die 20 Kandidatinnen und Kandidaten dort in der ersten Runde Tüten mit Gummibären: Alle, die eine rote Packung vorfanden, durften sich über den Einzug in die nächste Runde freuen. Roland S. hatte Glück und war dabei. Beim anschließenden Team-Spiel mussten Memory-Karten aufgedeckt werden, unter denen sich Fotos mit Rhein-Motiven versteckten. Die beiden zufällig ausgewählten Gruppen wurden von SKL-Millionärin Vesna Vekic und SKL-Glückspate Jörg Pilawa angeführt. Roland S. war im "Team Vesna", das zuerst die die gesuchte Karte mit dem Bild vom Sonnenuntergang am Rhein aufdeckte und gemeinsam in die nächste Runde einzog.

Nach einer Sightseeing-Tour durch das ehemalige Bonner Regierungsviertel, stand das Halbfinale auf dem Programm. Jörg Pilawa loste den verbliebenen Kandidaten jeweils eine Cloche zu, unter denen sich auch die beiden ersehnten Finaltickets befanden. Die Aufregung bei den fünf Glückspilzen war groß, als sie gleichzeitig die glänzenden Hauben anhoben. Roland S. fand sein Ticket ins Finale und war überglücklich.

Am Abend folgte dann das große Endspiel. "Ich war sehr nervös, aber gleichzeitig sehr begeistert vom ganzen Event", erzählt Roland S. Eine entscheidende Rolle spielte beim Finale eine Loskugel. Eine gerade Zahl bedeutete 1 Million Euro, eine ungerade Zahl 20.000 Euro. Nach ein paar Drehungen purzelte aus der Lostrommel die Nummer 10 - und bescherte Roland S. somit sagenhafte 1 Million Euro.

Und was plant der frischgebackene SKL-Millionär nun? "Ich möchte von meinem Anteil meiner Familie etwas abgeben und auf jeden Fall für einen guten Zweck spenden", erklärt der Mittelfranke. Eines haben sich die fünf Freunde, die ihr SKL-Los bei der Lotterie-Einnahme Wettstein in Bamberg spielen, aber versprochen: Jeder wird einen Teil seiner Gewinnsumme in eine gemeinsame Reise investieren, um die langjährige Freundschaft gebührend zu feiern. Dass diese einmal mit einer Millionensumme gekrönt wird, hätten sie alle niemals für möglich gehalten. Roland S. konnte allerdings seinen vier Freunden überzeugend versichern, dass er sie nicht anflunkert: Auf dem Scheck in seinen Händen steht wirklich eine Eins mit sechs Nullen dahinter.

Zwanzig ganz besondere Glücksmomente

Das SKL Millionen-Event in Königswinter am Rhein wurde für alle 20 Kandidatinnen und Kandidaten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Per Zufallsgenerator aus allen SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern ausgewählt, ging es in vier spannenden Runden einen ganzen Tag lang um den Hauptgewinn von 1 Million Euro. Neben dem Neu-Millionär freuten sich auch die anderen Teilnehmenden über Gewinne von bis zu 20.000 Euro, stets unter den wachsamen Augen der offiziellen Ziehungsleitung sowie einer staatlichen Aufsicht.

Wenn Sie den Weg zum Glück von SKL Neu-Millionär Roland S. sowie allen weiteren Glückspilzen vom SKL Millionen-Event in Königswinter noch einmal verfolgen wollen, finden Sie alle Highlights auf Social Media sowie unter skl.de.

Über das SKL-Millionenspiel und die GKL:

Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Dr. Bettina Rothärmel (Vorsitzende) und Jörg Scheidhammer. SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die Chance auf Geldgewinne von bis zu 20 Millionen Euro staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind. Die Anzahl und Höhe der Gewinne steigen von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres.

Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800 77 55 700, auf skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL-Lotterie ist auch bei Instagram.

Original-Content von: SKL - Millionenspiel, übermittelt durch news aktuell