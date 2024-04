Badische Zeitung

Die Probleme bei der Ausländerkriminalität dürfen nicht kleingeredet werden

Kommentar von Fabian Klask

Freiburg (ots)

Der Trend verfestigt sich. Nachdem die Kriminalitätszahlen jahrelang zurückgingen, hat sich etwas zum Unguten gedreht: Das zweite Jahr in Folge gibt es mehr registrierte Straftaten. Politisch und gesellschaftlich ist die brisante Botschaft ganz klar der hohe (steigende) Anteil ausländischer Straftäter. Über die Gründe, warum sie in der Statistik überproportional vertreten sind, wird viel diskutiert: Mit der hohen Zahl der Asylbewerber kommen viele junge Männer ohne Familienanschluss - eine Gruppe, die anfälliger für Straftaten ist als andere. Auch die Unterbringung in den Unterkünften birgt Potenzial für Konflikte, kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle. Die Suche nach Gegenstrategien ist ebenso herausfordernd wie die politische Reaktion auf die Zahlen. (...) https://mehr.bz/gk68tz (BZ-Plus)

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell