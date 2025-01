Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg

Bischofskonferenz bestätigt drei neue Kandidat*innen für das Bundeskurat*innen Amt der DPSG

Mönchengladbach

Für das Bundeskurat*innen Amt der DPSG bekamen alle Bewerber*innen bei der Abstimmung des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) die Bestätigung, kandidieren zu können.

Bei der Tagung des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) am 27. Januar wurde über die Kandidatur von Maximilian Strozyk, Rebecca Lögers da Silva und Friedolf Lappen zum*zur Bundeskurat*in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) beraten. Alle drei Kandidat*innen konnten mit ihrer persönlichen und formalen Eignung überzeugen und erzielten eine Mehrheit in der Abstimmung über die Bestätigung der Kandidatur. Diese Entscheidung folgt auf die Ablehnung der Kandidatin Viola Kohlberger im vergangenen Jahr und ist nach der Vakanz im Bundesvorstand eine wichtige Entwicklung für die DPSG.

Was folgt als Nächstes?

Aufgrund der kirchlichen Beauftragung ebnet die Mehrheit den Weg zur Kandidatur zum Posten des*der Bundeskurat*in der DPSG. Die Bundesversammlung, die vom 28. Mai bis 01. Juni 2025 in Garmisch-Partenkirchen stattfindet, entscheidet dann darüber, welcher der Kandidat*innen zukünftig Teil der Verbandsleitung wird. Im Nachgang zur letzten Abstimmung des Ständigen Rates der Bischofskonferenz und der Ablehnung der Kandidatin fanden intensive Gespräche in der DPSG, im BDKJ und auch in anderen Bereichen der katholischen Kirche statt. Das Unverständnis über diese Entscheidung und dazu fehlende Begründungen hatte die DPSG den Verantwortlichen rückgemeldet. Seit September war die Stelle des*der Bundeskuraten*in vakant. Die positive Rückmeldung des Ständigen Rates der DBK ist somit ein wichtiger Meilenstein für die DPSG.

Über die DPSG

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit 80.000 aktiven Mitgliedern der größte Verband von Pfadfinder*innen in Deutschland, hat bundesweit etwa 1.200 Stämme (Ortsgruppen) und bildet zusammen mit vier weiteren Verbänden (BdP, PSG, VCP, BMPPD) den Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp). Dieser ist Mitglied der Weltpfadfinder*innenbewegung. Die DPSG ist ein Verband mit eigenständigem Erziehungsauftrag. Die Ordnung des Verbandes beschreibt Grundlagen, Auftrag und Ziele der DPSG. Als Leitbild gibt sie Orientierung, Anstöße und benennt Verpflichtungen - sie zeigt Chancen für jedes einzelne Mitglied und die Gruppen des Verbandes auf. Ziel ist, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Verband in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Sie sollen sich ihrer sozialen, emotionalen, spirituellen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten bewusst werden, diese weiterentwickeln und lernen, sie einzusetzen. Die DPSG ermöglicht ihnen, neue Erfahrungen zu machen. Dadurch eignen sie sich Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen an und lernen, diese innerhalb und außerhalb des Verbandes in Handeln umzusetzen. Auf Grundlage des Wertekanons der DPSG, der ein Zusammenspiel aus pfadfinderischen, gesellschaftlichen sowie christlichen Werten ist, bilden sich junge Menschen eine Meinung darüber, wie die Gesellschaft, in der sie leben, aussehen soll und setzen sich dafür aktiv ein. Sie lernen, als verantwortungsbewusste Bürger*innen, als Christ*innen sowie als Mitglieder ihrer lokalen, nationalen und weltweiten Gemeinschaften zu handeln sowie Verantwortung für andere zu übernehmen. Sie verstehen sich als Friedenspfadfinder*innen.

