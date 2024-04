Bischofskonferenz lehnt Kandidatin für Bundeskurat*innenamt der DPSG ab

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg

In einer Abstimmung des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hat die Kandidatin für das Bundeskurat*innen Amt der DPSG, Viola Kohlberger, keine Mehrheit bekommen.

Am 22. April hat der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) getagt und unter anderem über die Kandidatur von Viola Kohlberger zur Bundeskuratin der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) beraten. Ihre Kandidatur erreichte in der abschließenden Abstimmung nicht die erforderliche Mehrheit. Die Zustimmung der DBK und die damit verbundene kirchliche Beauftragung ist jedoch Voraussetzung für die Kandidatur zur geistlichen Leitung des Verbands. Auf der kommenden Bundesversammlung der DPSG (08. Mai-12. Mai 2024) wird es daher keine kandidierende Person für das Bundeskurat*innen-Amt geben, da der einzigen Kandidatin Viola Kohlberger keine kirchliche Beauftragung als Bundeskuratin erteilt wurde.

Bischof Dr. Michael Gerber, Kontaktbischof der DPSG, informierte den Verbandsvorstand direkt im Anschluss über diese Entscheidung und brachte seine Betroffenheit zum Ausdruck.

Wie geht es weiter?

Der Bundesvorstand der DPSG befindet sich aktuell in vielen Gesprächen, um über das weitere Handeln und Vorgehen zu beraten und die gesamtverbandliche Situation im Blick zu behalten. Deutlich wird in diesen Gesprächen, dass die Irritation und Empörung im Verband groß ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass die DPSG jahrelang ein enges Verhältnis zur katholischen Kirche gepflegt hat, wird das Vorgehen als ein Zeichen fehlenden Vertrauens wahrgenommen. Derzeit wird noch auf das offizielle Schreiben der DBK mit der Information über die Entscheidung und deren Begründung gewartet. Auf der kommenden Bundesversammlung werden die Mitglieder der Versammlung in die Überlegungen der nächsten Schritte einbezogen und das weitere verbandliche Vorgehen besprochen.

Über Viola Kohlberger

Viola Kohlberger war Teilnehmerin beim Synodalen Weg und ist seit 2021 Kuratin der DPSG im Bistum Augsburg. Derzeit absolviert sie ihre Promotion in Kirchengeschichte.

Über die DPSG

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit 80.000 aktiven Mitgliedern der größte Verband von Pfadfinder*innen in Deutschland, hat bundesweit etwa 1.200 Stämme (Ortsgruppen) und bildet zusammen mit vier weiteren Verbänden (BdP, PSG, VCP, BMPPD) den Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp). Dieser ist Mitglied der Weltpfadfinder*innenbewegung. Die DPSG ist ein Verband mit eigenständigem Erziehungsauftrag. Die Ordnung des Verbandes beschreibt Grundlagen, Auftrag und Ziele der DPSG. Als Leitbild gibt sie Orientierung, Anstöße und benennt Verpflichtungen - sie zeigt Chancen für jedes einzelne Mitglied und die Gruppen des Verbandes auf. Ziel ist, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Verband in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Sie sollen sich ihrer sozialen, emotionalen, spirituellen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten bewusst werden, diese weiterentwickeln und lernen, sie einzusetzen. Die DPSG ermöglicht ihnen, neue Erfahrungen zu machen. Dadurch eignen sie sich Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen an und lernen, diese innerhalb und außerhalb des Verbandes in Handeln umzusetzen. Auf Grundlage des Wertekanons der DPSG, der ein Zusammenspiel aus pfadfinderischen, gesellschaftlichen sowie christlichen Werten ist, bilden sich junge Menschen eine Meinung darüber, wie die Gesellschaft, in der sie leben, aussehen soll und setzen sich dafür aktiv ein. Sie lernen, als verantwortungsbewusste Bürger*innen, als Christ*innen sowie als Mitglieder ihrer lokalen, nationalen und weltweiten Gemeinschaften zu handeln sowie Verantwortung für andere zu übernehmen. Sie verstehen sich als Friedenspfadfinder*innen.

