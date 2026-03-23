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ZDFinfo Programmänderungen Woche 17/26

Mainz (ots)

Woche 17/26 
Samstag, 18.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Die sieben großen Rätsel der Erdgeschichte
	 Deutschland 2023

	„Giganten der Urzeit: Riesenschlange und Mega-Nashorn“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 19.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 ZDF-History
	 Göttinnen der Leinwand
	 Deutschland 2017

	„Terra X History: Fernsehlegenden - Deutschlands 	Showmaster“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 23.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  8.30	 Mysterien des Weltalls
	 Der große Bruder
	 USA 2016
	„Mysterien des Weltalls: Ist Schwerkraft eine Täuschung?“ entfällt

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 23.03.2026 – 07:17

    Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 22.04.

    Mainz (ots) - Woche 17/26 Mittwoch, 22.04. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2023 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

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  • 18.03.2026 – 11:21

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