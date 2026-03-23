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ZDFinfo Programmänderungen Woche 17/26

Mainz (ots)

Woche 17/26 Samstag, 18.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die sieben großen Rätsel der Erdgeschichte Deutschland 2023 „Giganten der Urzeit: Riesenschlange und Mega-Nashorn“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 19.04. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 „Terra X History: Fernsehlegenden - Deutschlands Showmaster“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 23.04. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Mysterien des Weltalls Der große Bruder USA 2016 „Mysterien des Weltalls: Ist Schwerkraft eine Täuschung?“ entfällt

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