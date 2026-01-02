PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Jendro (GdP): Zustände wie an Silvester dürfen niemals Normalität werden

Berlin (ots)

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin fordert nach Silvester, dass sich die Rahmenbedingungen für privates Feuerwerk ändern.

Auch wenn es weniger Brände und keine massive Ausschreitung gegeben habe, sei es keine friedliche Silvesternacht gewesen, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Freitag im rbb24 Inforadio. Die Zustände dürften niemals Normalität werden. Die Politik dürfe sich nicht zurücklehnen. "Schlussendlich muss man ganz klar sagen, Polizei und Feuerwehr haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Darauf darf man sich aber nicht ausruhen in der Zukunft."

Irgendwas müsse passieren, so Jendro: "Das ist im besten Fall wirklich ein Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch mit vielen organisierten Veranstaltungen, mit einem Verkaufsverbot."

Alternativ schlägt der GdP-Sprecher "Böllererlaubniszonen" vor: "Also das ganze Stadtgebiet ausweisen als Verbotszone und dann eben einzelne Bereiche, wie das Tempelhofer Feld oder so es möglich machen. Da könnten wir auch wirklich gucken, dass keine illegale Pyrotechnik benutzt wird."

Das ganze Interview unter: https://ots.de/Iw89ho

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 01.01.2026 – 11:35

    rbb Fernsehen gewinnt Marktanteile in allen Altersgruppen - erstmals Platz 3 im Sendegebiet

    Berlin/Potsdam (ots) - Das Fernsehprogramm des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geht mit dem stärksten Publikums-Zuwachs aller "Dritten" ins Jahr 2026. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin und Brandenburg schalteten auch nur zwei andere Programme häufiger ein - das rbb Fernsehen liegt in seinem Sendegebiet damit erstmals auf Platz drei. Programmdirektor Robert ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:05

    visitBerlin lobt neues Silvesterkonzept am Brandenburger Tor

    Berlin (ots) - Die Tourismusgesellschaft visitBerlin zeigt sich zufrieden mit den Hotelbuchungen zu Silvester. Die sehen ziemlich gut aus, sagte visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Wir sind bei fast 75 Prozent. Das ist so für so einen Jahreswechsel schon klasse. Letztes Jahr waren es nur 57. Also insofern scheint die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 08:45

    Jürgen Hardt (CDU): Schneller Frieden in der Ukraine ist unwahrscheinlich

    Berlin (ots) - Der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Jürgen Hardt (CDU), hält ein Friedensabkommen für die Ukraine in absehbarer Zeit für unwahrscheinlich. Hardt sagte am Montag im rbb24 Inforadio, er gehe nicht davon aus, dass der russische Präsident Putin einen Frieden auf dem Verhandlungsweg wolle: "Putin versucht, den amerikanischen Präsidenten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren