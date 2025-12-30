rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

visitBerlin lobt neues Silvesterkonzept am Brandenburger Tor

Die Tourismusgesellschaft visitBerlin zeigt sich zufrieden mit den Hotelbuchungen zu Silvester.

Die sehen ziemlich gut aus, sagte visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Wir sind bei fast 75 Prozent. Das ist so für so einen Jahreswechsel schon klasse. Letztes Jahr waren es nur 57. Also insofern scheint die Entscheidung auch nicht ganz falsch gewesen zu sein, mal was zu ändern am Brandenburger Tor."

Die Shows der letzten Jahre seien angestaubt gewesen, so Kieker. "Ich glaube [...], dass das, was wir jetzt machen, viel besser zu Berlin passt, nämlich wirklich ein riesiger Dancefloor vor dem Brandenburger Tor. Erstmal das, was Berlin selber organisiert. Es wird getanzt werden. Die 25 000 Tickets waren irrsinnig schnell vergriffen." Zudem gebe es ein Sicherheitskonzept, bei dem man sich wohlfühlen könne.

Es werde auch ein Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor geben, das als Bild um die Welt gehen werde. Die Feier sei die beste Werbung für die Stadt, so Kieker, "nämlich Berlin als Stadt, in der friedlich gefeiert wird mit Musik, die zum großen Teil in dieser Stadt entsteht, nämlich mit Techno und Dance." Er sei guter Dinge, dass man mit der neu konzipierten Silvesterfeier die Kurve gekriegt habe.

