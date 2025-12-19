PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk erleichtert über Krankenkassen-Sparpaket

Berlin (ots)

Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) hat sich erleichtert gezeigt über das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge, auf das sich Bund und Länder diese Woche geeinigt haben.

Im rbb24Inforadio sagte sie am Freitag: "Das ist ein gutes Ergebnis. Uns ging es darum, dass es keine strukturellen Folgewirkungen hat. Damit ist gewonnen, dass die Krankenhäuser nicht in eine enorme finanzielle Schieflage geraten. Denn ich habe natürlich großes Verständnis dafür, dass man die Kassenbeiträge stabil halten will. Aber es gibt auch noch eine andere Seite der Medaille und das ist eine sichere Versorgungslandschaft. Niemand möchte vor einem geschlossenen Krankenhaus stehen."

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hatte sich gestern auf einen Kompromiss bei der Ausgabenbremse für die Krankenhäuser geeinigt. Er soll die Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr stabil halten.

Der Sparplan sieht vor, dass die Ausgaben für Krankenhäuser im kommenden Jahr herabgesetzt werden. Im Jahr darauf sollen die Kliniken aber dafür einen Ausgleich bekommen.

Thüringen hatte in der Frage den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 18.12.2025 – 05:00

    Tausende erfolgreiche Verfahren wegen Verstößen gegen die Mietpreisbremse

    Berlin (ots) - Seit Einführung der Mietpreisbremse haben sich tausende Berliner Mieter erfolgreich gegen überhöhte Mieten gewehrt. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Online-Verbraucherrechtsportals Conny.de hervor, die RBB24 Recherche exklusiv vorliegt. Das Unternehmen hat sich auf Verfahren zur Durchsetzung der Mietpreisbremse spezialisiert. Seit 2017 ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 17:40

    Benjamin Ehlers in den rbb-Verwaltungsrat gewählt

    Berlin (ots) - Hiermit übermitteln wir Ihnen im Auftrag des Rundfunkrats des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) folgende Mitteilung. Rückfragen bitte an gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de. Der Rundfunkrat des rbb hat in seiner heutigen (17.12.2025) Sitzung in Potsdam Benjamin Ehlers (55) in den Verwaltungsrat des rbb gewählt. Damit ist das neue Aufsichtsgremium des Senders vollständig. Benjamin Ehlers lebt in ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 17:05

    rbb zieht positive Zwischenbilanz der Konsolidierung - neue Strukturen für 2026

    Berlin/Potsdam (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat nach dem ersten Jahr seines Konsolidierungsprogramms wesentliche Einsparziele erreicht und steht 2026 auf einem soliden finanziellen Fundament. Intendantin Ulrike Demmer: "Wir gehen mit drei guten Botschaften ins neue Jahr: Wir haben die Liquidität des Senders für 2026 gesichert. Wir haben die Mittel, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren