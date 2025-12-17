rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Benjamin Ehlers in den rbb-Verwaltungsrat gewählt

Berlin (ots)

Der Rundfunkrat des rbb hat in seiner heutigen (17.12.2025) Sitzung in Potsdam Benjamin Ehlers (55) in den Verwaltungsrat des rbb gewählt.

Damit ist das neue Aufsichtsgremium des Senders vollständig.

Benjamin Ehlers lebt in Cottbus, ist Rechtsanwalt und gehörte bereits dem Vorgängergremium an.

Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitgliedern. Er unterstützt und berät die rbb-Geschäftsleitung vor allem im Hinblick auf finanzielle Entscheidungen. Mit der Neukonstituierung des Verwaltungsrates treten zahlreiche Neuerungen in Kraft, die im neuen rbb-Staatsvertrag geregelt sind.

So gelten u. a. neue Transparenzpflichten. Das nebenamtlich tätige Gremium tagt weiterhin nicht öffentlich, allerdings werden die Tagesordnungen und die wesentlichen Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlicht.

