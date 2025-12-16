rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

radioeins-Medienmagazin: letzte Sendung mit Jörg Wagner, Teresa Sickert übernimmt

Nach fast dreißigjähriger Tätigkeit als Redakteur und Moderator des radioeins-Medienmagazins verabschiedet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Jörg Wagner zum Jahresende in den Ruhestand. Seit 1997 berichtete Wagner jede Woche für eines der wenigen Fachmagazine im Hörfunk aus der Welt der Medien. In Zukunft wird das radioeins-Medienmagazin von der Journalistin Teresa Sickert moderiert.

rbb-Programmdirektor Robert Skuppin: "Wir danken Jörg Wagner für seine Fachkenntnis und Leidenschaft, mit der er mediale Entwicklungen für die Hörerinnen und Hörer erklärt und begleitet hat. Dass er dabei für den rbb selbst nicht immer bequem war, ist für ein Medienmagazin als Auszeichnung zu verstehen. Wir freuen uns, dass Teresa Sickert das radioeins-Medienmagazin weiterführt, und wünschen ihr einen guten Start!"

Sendung vor Publikum am 27. Dezember im Studio 14

Die letzte Ausgabe des radioeins-Medienmagazins mit Jörg Wagner kommt am 27. Dezember 2025 von 18.00 bis 19.00 Uhr live und mit Publikum aus dem Studio 14, der rbb Dachlounge. Wir laden interessierte Pressekolleginnen und -kollegen herzlich zur Berichterstattung ein. Bitte geben Sie uns bis zum 22. Dezember um 14.00 Uhr unter presseservice_termine@rbb-online.de Bescheid, ob Sie dabei sein möchten. Alle Infos zur Live-Sendung und Tickets gibt es hier.

Ab 10. Januar 2026 wird Teresa Sickert das Medienmagazin als Moderatorin übernehmen: Die 37-jährige gebürtige Brandenburgerin ist eine versierte Journalistin mit den Schwerpunkten Medien und Digitales. Bei Fritz vom rbb moderierte Sickert u. a. das Internet- und Netzweltmagazin "Trackback", für Deutschlandfunk Kultur "Breitband - das Magazin für Medien und digitale Kultur". Podcast-Hörerinnen und Hörern ist sie außerdem aus den rbb-Podcasts "Im Visier" und "Unter Mördern" (rbb/Tagesspiegel) bekannt.

Wiederkehrende Rubriken im Medienmagazin werden künftig ein Faktencheck mit Pascal Siggelkow vom ARD-Faktenfinder sowie ein Blick auf die aktuellen Podcast-Charts sein.

Das radioeins-Medienmagazin ist samstags von 18.00 bis 19.00 Uhr auf radioeins sowie sonntags und montags in kürzerer Fassung bei rbb24 Inforadio zu hören. Alle Folgen stehen auch in der ARD Audiothek zum Abruf und überall, wo es Podcasts gibt.

