rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Jürgen Hardt (CDU): Schneller Frieden in der Ukraine ist unwahrscheinlich

Berlin (ots)

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Jürgen Hardt (CDU), hält ein Friedensabkommen für die Ukraine in absehbarer Zeit für unwahrscheinlich.

Hardt sagte am Montag im rbb24 Inforadio, er gehe nicht davon aus, dass der russische Präsident Putin einen Frieden auf dem Verhandlungsweg wolle: "Putin versucht, den amerikanischen Präsidenten und uns alle hinzuhalten. Er glaubt, dass er einen Sieg in der Ukraine erringen kann." Das wäre für Europa insgesamt eine negative Entwicklung, sagte Hardt: "Alle Vorschläge, die die Europäische Union jetzt gemeinsam mit den Amerikanern und Ukrainern gemacht hat, werden von Putin als nicht ausreichend erachtet" - und das, obwohl sie "für Russland auch einen erheblichen Gewinn darstellen würden, man denke zum Beispiel an die territorialen Zugewinne."

Hardt konstatierte: "Ich fürchte, es wird nicht zu einem Frieden auf der Basis dieses Beschlusses von Berlin vom vergangenen Montag (15.12.) kommen."

Der Link zum Interview: https://ots.de/dic46T

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

