rbb Fernsehen gewinnt Marktanteile in allen Altersgruppen - erstmals Platz 3 im Sendegebiet

Berlin/Potsdam (ots)

Das Fernsehprogramm des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geht mit dem stärksten Publikums-Zuwachs aller "Dritten" ins Jahr 2026. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin und Brandenburg schalteten auch nur zwei andere Programme häufiger ein - das rbb Fernsehen liegt in seinem Sendegebiet damit erstmals auf Platz drei. Programmdirektor Robert Skuppin: "Die Zahlen sind eindeutig: Das rbb Fernsehen ist für die Menschen in unserem Sendegebiet wichtig und wird breit genutzt. Die Macherinnen und Macher in den Redaktionen beweisen täglich ihr Gespür für die richtigen Themen, die nicht nur 'live', sondern auch in der Mediathek nachgefragt werden. Dieses Ergebnis ist ein großer Ansporn für 2026."

Das rbb Fernsehen erreicht einen Jahres-Marktanteil von 6,5% und verzeichnet einen Zuwachs von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Damit ist das rbb Fernsehen unter allen "Dritten" in der ARD das Programm mit den höchsten Zuwächsen. Dabei legt der rbb in Brandenburg mit +0,6 Prozentpunkten noch stärker zu als in Berlin. Die steigenden Marktanteile erzielt der rbb dabei in allen Altersgruppen. In der ARD Mediathek erreichen rbb-Produktionen monatlich inzwischen rund 11,7 Millionen Abrufe, was ein Plus von 9,3 Prozentpunkten gegenüber 2024 bedeutet.

Gegen den Marktrend stieg die Zahl der täglich sehenden Menschen im Sendegebiet auf 1,175 Mio. (+33.000). Besonders große Zuwächse erzielten 2025 etablierte Fernsehformate wie die rbb24-Abendschau mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 38,2% (plus 7,2 Prozentpunkte), das Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei mit 14,7% (plus 1,4), die rbb-Gartenzeit mit 13% (plus 2) und Der Tag in Berlin und Brandenburg mit 8,7% (plus 0,7).

Steigende Akzeptanz erzielte das rbb Fernsehen aber auch mit seiner täglichen Nachrichtensendung rbb24 um 21.45 Uhr, mit seinem Verbrauchermagazin SUPER.MARKT, den Regionalreportagen am Dienstagabend, der regionalen Unterhaltung am Freitagabend sowie der Übertragung von Fußballspielen der Regionalliga und der 3.Liga am Wochenende.

Das höchste Sehvolumen in Stunden in der ARD Mediathek erzielten das vom rbb produzierte Satireformat "Nuhr im Ersten" (4,2 Millionen), die Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" (3,1 Mio.) , "Unser Sandmännchen" (2 Mio.) und die Doku-Soap "Raus aufs Land" ( 6 Staffeln mit insgesamt 2,1 Mio.).

