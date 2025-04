Deutsche Krebshilfe

Blaue Ratgeber zu Krebs der Gallenwege und Gallenblase sowie Leberkrebs erschienen

Umfassendes Informationsangebot für Betroffene, Angehörige und Interessierte

Zum ersten Mal sind die blauen Ratgeber der Deutschen Krebshilfe "Leberkrebs" und "Krebs der Gallenwege und Gallenblase" als zwei separate Broschüren erschienen. Die blauen Ratgeber informieren jeweils umfassend über Ursachen, Diagnose und Behandlung der beiden Krebsarten. Sie geben ebenfalls Einblicke über Wege der Rehabilitation und Nachsorge. Ab sofort sind die beiden Broschüren kostenlos bestellbar und als Download verfügbar.

"Für die Darstellung der beiden Krebsarten Krebs der Gallenwege und Gallenblase sowie Krebs der Leber ist es aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit der Krankheitsbilder und ihrer mittlerweile unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten sinnvoll geworden, nicht mehr einen Ratgeber für beide Krebsentitäten herauszugeben, sondern zwei separate Broschüren zu veröffentlichen. Wir freuen uns sehr, dass wir Betroffene, Angehörige und Interessierte jetzt noch zielgerichteter informieren können", sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Dr. Franz Kohlhuber.

Hilfreiche Informationen zu beiden Krebsarten

Welche Behandlungen sind bei Leberkrebs sinnvoll? Welche Symptome können auf Krebs der Gallenwege und Gallenblase hindeuten? Diese und viele weitere Fragen beantworten die beiden neuen blauen Ratgeber, die die Deutschen Krebshilfe unter Mitwirkung ausgewiesener medizinischer Experten herausgegeben hat. Die Broschüren richten sich an Betroffene, Angehörige sowie Interessierte und bieten verständlich aufbereitete und verlässliche Informationen auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens. Sie zeigen Perspektiven auf für ein Leben mit und nach Krebs und helfen dabei, gemeinsam mit dem behandelnden Arzt informierte Entscheidungen zu treffen.

Die blauen Ratgeber sowie viele weitere Informationsmaterialien können bei der Deutschen Krebshilfe kostenfrei in deren Infothek als pdf heruntergeladen oder als Broschüre bestellt werden.

Über Krebs der Gallenwege und Gallenblase und Leberkrebs

Sowohl Leberkrebs als auch Krebs der Gallenwege und Gallenblase zählen in Deutschland zu den eher seltenen Krebserkrankungen. Jedes Jahr erkranken laut Robert Koch-Institut deutschlandweit 9.770 Menschen neu an Leberkrebs, davon 6.740 Männer und 3.030 Frauen. Männer sind damit mehr als doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Krebserkrankungen der Leber machen weniger als zwei Prozent aller Krebserkrankungen aus. Sie gehören aufgrund der schlechten Prognose jedoch zu den häufigsten Krebstodesursachen. Entzündungsprozesse spielen bei der Entstehung vieler Leberkarzinome eine wichtige Rolle. Wichtige vermeidbare Risikofaktoren sind Alkoholkonsum und Adipositas.

Ein weiterer hoher Risikofaktor für Leberkrebs sind Infektionen mit dem Hepatitis B Virus. Sie lassen sich durch eine Impfung vermeiden. Auch bei der Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus ist das Risiko erhöht, an einem Leberkarzinom zu erkranken.

An Krebs der Gallenwege oder Gallenblase erkranken jährlich 5.130 Menschen neu, davon 2.530 Männer und 2.600 Frauen. Warum ein Mensch an diesem Krebs erkrankt, ist nicht eindeutig geklärt. Wissenschaftliche Untersuchungen haben aber einige Faktoren nachweisen können, die das Erkrankungsrisiko erhöhen. Dazu zählen etwa das Alter oder bestimmte Erkrankungen der Gallenwege und Gallenblase, starkes Übergewicht und Rauchen.

