Gemeinsam golfen -Gemeinsam helfen!

Benefiz-Golfturnierserie der Deutschen Krebshilfe startet am 29. März

Am 29. März 2025 beginnen die 44. bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe. Rund 7.000 Golferinnen und Golfer aus ganz Deutschland engagieren sich auch in diesem Jahr erneut für den guten Zweck und schlagen in über 120 Golfclubs des Landes ab, um sich für krebskranke Menschen zu engagieren. Interessierte Golfclubs können sich weiterhin zu Europas größter Benefiz-Golfturnierserie anmelden.

Die Benefiz-Turnierserie, die seit 1981 ein fester Bestandteil der deutschen Golfsportlandschaft ist, bietet den Teilnehmenden und den ausrichtenden Golfclubs die Möglichkeit, mit ihren Startgeldern und Spenden aktiv zur Krebsbekämpfung beizutragen. Im vergangenen Jahr wurde durch die Turnierserie eine Spendensumme von 340.000 Euro erspielt. Diese Unterstützung trägt mit dazu bei, dass die Deutsche Krebshilfe auf vielen Gebieten der Krebsbekämpfung wichtige Impulse geben kann: Sie fördert beispielsweise bundesweit den Auf- und Ausbau von Versorgungsstrukturen - wie Krebszentren, treibt die Forschung voran und leistet umfangreiche Informations- und Aufklärungsarbeit. Seit ihrer Gründung im Jahr 1974 wird die Deutsche Krebshilfe vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger getragen. Alle bisherigen Aktivitäten zur Krebsbekämpfung konnten nur durch Spenden und freiwillige Zuwendungen der Bevölkerung realisiert werden. Durch ihre Teilnahme an der Benefiz-Turnierserie können Golferinnen und Golfer soziales Engagement mit Freude an Bewegung und sportlichem Ehrgeiz verbinden. Über mehrere Monate hinweg finden bundesweit über 120 Turniere statt. Die Siegerinnen und Sieger qualifizieren sich für eines von drei Regionalfinals und spielen dort um den Einzug in das abschließende Bundesfinale im Golfpark Rothenburg-Schönbronn am 4. Oktober 2025. Die Austragungsorte für die diesjährigen Regionalfinale sind der Golfclub Miltenberg-Erftal e.V. (23. August), der Golfclub Schloß Haag e.V. (24. August) und der Golfclub Gifhorn e.V. (31. August).

Große Unterstützung leistet erneut die DekaBank - der langjährige Generalsponsor der Golfturnierserie. Das Wertpapierhaus der Sparkassen stellt attraktive Preise für alle Wettbewerbsebenen - von den Vorrunden bis zum Bundesfinale - bereit. Somit kommt der gesamte Spendenerlös aus allen im Rahmen der Golf-Wettspiele ausgetragenen Turnieren unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zugute.

Golfclubs, die sich an der Turnierserie beteiligen möchten, können sich weiterhin direkt bei der Deutschen Krebshilfe unter der Telefonnummer 0228 72990-281 oder per E-Mail an golf@krebshilfe.de anmelden.

Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zu den Projekten der Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs erhalten Sie unter der Telefonnummer 0228 72990-281 und im Internet unter www.krebshilfe.de.

Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche Krebshilfe

Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist ebenfalls Mitinitiator des 'Nationalen Krebsplans' sowie Partner der "Nationalen Dekade gegen Krebs". Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung - unter anderem der Krebsforschung - in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.de

