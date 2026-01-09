NDR / Das Erste

Rekordjahr für die tagesschau: 20-Uhr-Ausgabe bleibt meistgesehene Nachrichtensendung

Die tagesschau erzielt auch im Jahr 2025 sowohl digital als auch linear Bestwerte. Mit einem Marktanteil von 42,7 Prozent (2024: 40,6 Prozent) erreicht die 20-Uhr-Ausgabe den höchsten Marktanteil seit Beginn der modernen Quotenmessung in 1991. Täglich schalten 9,588 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Sendung ein. Damit baut die tagesschau ihre Position als Deutschlands meist gesehene Nachrichtensendung weiter aus.

Spitzenreiter bleibt die tagesschau auch bei den 14- bis 49-Jährigen, von denen im Schnitt täglich 1,347 Millionen die tagesschau schauten. Das entspricht einem Marktanteil von 33,1 Prozent.

Auch in den östlichen Bundesländern verbessert die tagesschau ihren Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozentpunkte auf 34,3 Prozent und bleibt damit auch dort Marktführer.

Die tagesthemen haben mit 12,4 Prozent Marktanteil den besten Wert seit 2001 erreicht und ihr Ergebnis zum Vorjahr weiter gesteigert.

Die Online-Angebote tagesschau.de und tagesschau-APP wurden täglich durchschnittlich 6,8 Millionen Mal besucht, was einer Steigerung von 13 Prozent entspricht (Quelle: Piano). Die Online-Angebote hatten damit im Jahr 2025 so viele Abrufe wie noch nie.

Auf den Socialmedia-kanälen konnte die tagesschau bei Instagram, Youtube, TikTok und X ihre Followerzahlen weiter ausbauen und eine Steigerung von 12 Prozent verzeichnen. Der Instagram-Kanal ist mit durchschnittlich 33 Millionen Interaktionen pro Monat (Quelle: facelift/quintly) weiterhin der meistfrequentierte, 2024 lagen die Interaktionen im Durchschnitt bei 28 Mio. Auch die Videos auf TikTok wurden in 2025 deutlich häufiger geklickt: im Schnitt gab es pro Monat knapp 72 Millionen Videostarts.

Hendrik Lünenborg, Intendant NDR: „Vertrauen ist die wichtigste Währung im Journalismus – und die tagesschau bleibt hier Maßstab. Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie sehr Menschen den Angeboten der tagesschau vertrauen. Besonders freut mich der wachsende Zuspruch bei jüngeren Zielgruppen. Verlässliche Informationen auf allen Ausspielwegen: Das ist und bleibt der Markenkern der tagesschau.”

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Mit der tagesschau erreichen wir Menschen in ganz Deutschland – in Ost und West, linear wie digital, quer durch alle Altersgruppen. Es hat sich ausgezahlt, dass wir auch die 20 Uhr-Ausgabe behutsam modernisiert haben. Durch die Vielfalt unserer Inhalte geben wir unterschiedlichen Perspektiven Raum. Dass wir dabei unangefochten die Nummer eins sind, ist auch Ansporn für unser großartiges Team."

Die tagesschau wird von der ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert, die beim Norddeutschen Rundfunk angesiedelt ist.

Die Vergleichszahlen für 2025* im Einzelnen

Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren Mo-So (absolut und Marktanteil)

tagesschau** 9,588 Mio. / 42,7 Prozent

heute*** 3,481 Mio. / 19,6 Prozent

RTL aktuell 2,436 Mio. / 14,6 Prozent

Sat.1 Newstime 0,656 Mio. / 3,1 Prozent

Pro7 Newstime 0,278 Mio. / 2,0 Prozent

Zuschauerinnen und Zuschauer 14 - 49 Jahre Mo-So (absolut und Marktanteil)

tagesschau** 1,347 Mio. / 33,1 Prozent

heute*** 0,251 Mio. / 9,3 Prozent

RTL aktuell 0,400 Mio. / 15,8 Prozent

Sat.1 Newstime 0,159 Mio. / 4,3 Prozent

Pro7 Newstime 0,149 Mio. / 7,4 Prozent

* Zeitraum 1.1.2025- 31.12.2025

** 20 Uhr Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in den Dritten und weiteren Programmen. Nicht enthalten in der Gesamtzahl der 20 Uhr Ausgabe der tagesschau sind Abrufe über Mediatheken, tagesschau.de, die tagesschau-APP und Social-Media-Plattformen.

*** 19 Uhr Ausgabe. Werte inkl. der Ausstrahlung in 3sat.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14

