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Programmänderungen ZDFinfo KW 19

Mainz (ots)

Woche 19/26 Montag, 04.05. Bitte Programmänderungen beachten: 5.45 Geheime Zeichen Die rätselhafte Schatzkammer Frankreich 2024 „Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches“ entfällt 6.30 Geheime Zeichen Der Tempel der Hieroglyphen Frankreich 2024 „Die sieben Mythen der Antike“ entfällt „Die sieben größten Weltwunder der Antike“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 06.05. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDFzeit Die Tricks der Luxusmarken - mit Pia Osterhaus Deutschland 2025 „plan b: Superfood neu gedacht - Gesund, nahrhaft, regional“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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