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Programmänderungen ZDFinfo KW 19

Mainz (ots)

Woche 19/26 
Montag, 04.05. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  5.45	 Geheime Zeichen
	 Die rätselhafte Schatzkammer
	 Frankreich 2024
	                                                                         	„Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches“ entfällt
  
  6.30	 Geheime Zeichen
	 Der Tempel der Hieroglyphen
	 Frankreich 2024

	„Die sieben Mythen der Antike“ entfällt                                        	„Die sieben größten Weltwunder der Antike“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 06.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 ZDFzeit
	 Die Tricks der Luxusmarken - mit Pia Osterhaus
	 Deutschland 2025

	„plan b: Superfood neu gedacht - Gesund, nahrhaft, 	regional“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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