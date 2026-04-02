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Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 15.04.

Mainz (ots)

Woche 16/26 Mittwoch, 15.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 20.15 Die smarten Verführer Wunderkind und Löwen-Flop Deutschland 2025 „Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite“ entfällt 21.00 Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft Blut, Wind und das große Geld Deutschland 2023 „Wirecard - Russlands Top-Spion Jan Marsalek“ entfällt 21.45 Die smarten Verführer Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen Deutschland 2025 22.30 Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft Crypto-Pleite, "WeCrashed" und der Fall Wirecard Deutschland 2023 23.15 Trump und das Silicon Valley Staatsstreich der Tech-Milliardäre Deutschland/USA 2025 „Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit“ entfällt 0.00 Mark Zuckerberg - Tech-Genie auf Trump-Kurs Frankreich 2025 (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

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