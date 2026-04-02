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Programmänderungen ZDFinfo Mittwoch, 15.04.

Mainz (ots)

Woche 16/26 
Mittwoch, 15.04. 

Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 

 20.15	 Die smarten Verführer
	 Wunderkind und Löwen-Flop
	 Deutschland 2025

	„Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite“ entfällt
 
 21.00	 Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft
	 Blut, Wind und das große Geld
	 Deutschland 2023

	„Wirecard - Russlands Top-Spion Jan Marsalek“ entfällt

 21.45	 Die smarten Verführer
	 Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen
	 Deutschland 2025


 22.30	 Die smarten Verführer - Hochstapler in der Wirtschaft
	 Crypto-Pleite, "WeCrashed" und der Fall Wirecard
	 Deutschland 2023


 23.15	 Trump und das Silicon Valley 
	 Staatsstreich der Tech-Milliardäre
	 Deutschland/USA 2025

 	„Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit“ entfällt 
 0.00	 Mark Zuckerberg - Tech-Genie auf Trump-Kurs
	 Frankreich 2025


(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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