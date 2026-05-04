ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 22

Mainz (ots)

Woche 22/26 Samstag, 23.05. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Soldaten im Knast Freigang, Sex, Fahnenflucht Großbritannien 2024 „ZDF.reportage: Eltern hinter Gittern“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 25.05. Bitte Programmänderung beachten: „Die sieben Mythen der Antike“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir wirklich leben Deutschland 2024 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 26.05. Bitte Programmergänzung beachten: 6.45 ZDF.reportage Hollywood in Deutschland Die Profis für Kulisse und Kostüm Deutschland 2026 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 28.05. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Ermittler! Die düsteren Seiten von Wien Deutschland 2025 „Ermittler! – Versteckspiel“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell