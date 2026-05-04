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ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 22

Mainz (ots)

Woche 22/26 
Samstag, 23.05. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.45	 Soldaten im Knast
	 Freigang, Sex, Fahnenflucht
	 Großbritannien 2024

	„ZDF.reportage: Eltern hinter Gittern“ entfällt
                                                                                     (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 25.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Die sieben Mythen der Antike“ um 6.30 Uhr entfällt
	 
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
 
Bitte Programmänderung beachten:
  0.45	 ZDF.reportage
	 Jung im Osten
	 Wie wir wirklich leben
	 Deutschland 2024

	„heute journal“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 26.05. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

  6.45	 ZDF.reportage
	 Hollywood in Deutschland
	 Die Profis für Kulisse und Kostüm
	 Deutschland 2026


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)




Donnerstag, 28.05. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Ermittler!
	 Die düsteren Seiten von Wien
	 Deutschland 2025

	„Ermittler! – Versteckspiel“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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