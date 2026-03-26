Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH

Lufthansa City Center erneut bester Geschäftsreisedienstleister des Mittelstands

Achter Sieg in Folge: Persönliche Beratung gewinnt angesichts geopolitischer Krisen weiter an Bedeutung

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Frankfurt am Main (ots)

Lufthansa City Center (LCC) ist im Ranking "Beste Mittelstandsdienstleister 2026" des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue im Auftrag der WirtschaftsWoche erneut als bester Geschäftsreisedienstleister ausgezeichnet worden. In der Kategorie Geschäftsreiseanbieter belegt das Unternehmen bereits zum achten Mal in Folge den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen Lanes & Planes sowie Intertours. Insgesamt wurden 13 Geschäftsreisespezialisten bewertet.

Für die Studie wurden 21.674 Führungskräfte, Einkäufer und Nutzer aus kleinen und mittleren Unternehmen befragt. Insgesamt bewerteten sie 729 Anbieter in 51 B2B-Branchen. Die wiederholte Spitzenplatzierung führt LCC vor allem auf einen Faktor zurück, der im Geschäftsreisemarkt zunehmend an Bedeutung gewinnt: persönliche Betreuung. "Diese Auszeichnung bestätigt das große Vertrauen, das uns unsere mittelständischen Firmenkunden entgegenbringen", sagt Markus Orth, Geschäftsführer von Lufthansa City Center. "Gerade wenn internationale Reisen komplexer werden, brauchen Unternehmen Partner, die schnell reagieren und Verantwortung übernehmen."

Wie wichtig diese Unterstützung ist, zeigt sich aktuell besonders deutlich. Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten haben erneut zu Luftraumsperrungen und kurzfristigen Flugplanänderungen geführt. Innerhalb weniger Stunden können solche Ereignisse internationale Geschäftsreisen erheblich beeinträchtigen. In den bundesweiten LCC-Geschäftsreisebüros ist der Beratungsbedarf deshalb deutlich gestiegen. Viele Unternehmen suchen kurzfristig Unterstützung bei Umbuchungen, bei der Bewertung der Sicherheitslage oder bei der Planung alternativer Reiserouten.

"Wenn sich Reisepläne innerhalb von Stunden ändern, braucht es Erfahrung, Überblick und ein starkes Netzwerk", sagt Verena Funke, Bereichsleiterin Geschäftsreisen bei Lufthansa City Center. "Technologie ist wichtig, aber gerade in Krisensituationen sind persönliche Ansprechpartner entscheidend."

Anders als bei reinen Online-Dienstleistern sprechen Geschäftsreisekunden bei Lufthansa City Center direkt mit festen Ansprechpartnern. Diese kennen die Reiserichtlinien und Abläufe ihrer Kunden oft seit Jahren und können deshalb auch in kritischen Situationen schnell und passgenau reagieren. In Deutschland betreuen die LCC-Geschäftsreisebüros mittlerweile mehr als 10.000 überwiegend mittelständische Firmenkunden.

Die Auszeichnung fällt zudem in ein besonderes Jahr: 2026 feiert Lufthansa City Center sein 35-jähriges Bestehen. Das Netzwerk entstand Anfang der 1990er-Jahre aus den damaligen Lufthansa-Stadtbüros und umfasst heute rund 600 Reisebüros in mehr als 110 Ländern. Im Jubiläumsjahr strebt das Unternehmen an, im Business Travel in Deutschland erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro zu überschreiten.

Über Lufthansa City Center

Lufthansa City Center (LCC) ist mit 600 Büros in 110 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 7,8 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2025) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 280 Büros mit rund 1.800 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 8.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptaktionär der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros investiert. Gleichzeitig ist die LCR neben der Deutsche Lufthansa AG zu 50 % Gesellschafter der Lufthansa City Center International (LCCI). Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV), dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den "besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "bester Mittelstandsdienstleister" von der WirtschaftsWoche.

Weitere Informationen unter lufthansa-city-center.com.

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