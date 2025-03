Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH

Trendreport: Die Luxusdestinationen 2025 kuratiert von FYNE Travel

Frankfurt am Main (ots)

Es sind nicht nur die Orte, die eine Reise prägen - es sind die Details, die Perspektiven und die Momente, die in Erinnerung bleiben. FYNE Travel gestaltet Luxus-Erlebnisse jenseits der Erwartungen: Kuratiert von den FYNE Experts, die außergewöhnliche Erlebnisse mit einem ausgeprägten Gespür für das Besondere und den "New Luxury" erschaffen. Luxus zeigt sich in vielen Facetten - und FYNE Travel beherrscht sie alle. Es geht nicht mehr um das Offensichtliche, sondern um das Einzigartige - um Destinationen, die berühren, inspirieren und das Erleben auf eine neue Ebene heben. Die Lifestylearchitekten der Reisebranche spüren jene Orte auf, die den wahren Luxus verkörpern: außergewöhnlich, unberührt und tief mit ihrer Natur verwoben.

Über Deutschland verteilt und mit einem direkten Draht zu den Trends von morgen wissen die 50 lokalen Expert:innen vor allen anderen, welche Sehnsuchtsziele die Aufmerksamkeit auf sich ziehen - lange bevor sie auf dem Radar der breiten Masse erscheinen. Und eins steht fest: 2025 stehen Destinationen im Fokus, die als Geheimtipps für anspruchsvolle Entdecker gelten - denn die faszinierendsten Orte der Welt offenbaren sich jenen, die bereit sind, sich auf sie einzulassen. Von den eisigen Gletschern Patagoniens bis zu den unberührten Tiefen Raja Ampats entfaltet sich eine Welt, die Naturliebhaber in ihren Bann zieht.

RAJA AMPAT

Wenn in Indonesien Ozeane aufeinandertreffen

Der Archipel von Raja Ampat, an der Schnittstelle von Pazifik und Indischem Ozean, ist bekannt für seine unberührte Natur und außergewöhnliche Artenvielfalt. Island Hopping führt durch mehr als 1000 Inseln, jede mit ihrer eigenen, unberührten Schönheit. In den Lagunen von Wayag kann man im Äquatorgewässer tauchen oder schnorcheln - bekannt als erstes dokumentiertes Aufzuchtgebiet von Mantarochen in Südostasien. Das Tauchen rund um Cape Kri, mit dem Weltrekord für die meisten gesichteten Arten in einem 90-Minuten-Dive, ist ein Höhepunkt. Naturliebhaber erleben in den Höhlen von Kabui Bay Felsmalereien und können den Mount Pindito erklimmen, um einen spektakulären Blick zu genießen. Abseits der Unterwasserwelt locken Walbeobachtungen in Kawe und der Sternenhimmel des Äquators.

An Bord der exklusiven Expeditionsyacht Aqua Blu, einem umgebauten britischen Marineschiff von Aqua Expeditions, oder der Amandira, einem traditionellen Expeditionssegelboot im indonesischen Schiffsbau der renommierten Hotelkette Aman, fahren Sie ganz inmitten der unberührten Schönheit Raja Ampats.

PATAGONIEN

Die ungezähmte Schönheit des Südens

Unendliche Weiten, raue Gipfel und eine Natur, die in ihrer Ursprünglichkeit berührt - Patagonien fasziniert mit einer Szenerie, die zugleich dramatisch und poetisch ist. Der Torres-del-Paine-Nationalpark erhebt sich mit seinen zerklüfteten Granittürmen über tiefblaue Seen, während das südliche Inlandeis mit mächtigen Gletschern den Horizont dominiert. In der windgepeitschten Steppe ziehen Guanakos durch die karge Landschaft, während Kondore majestätisch über die Andenkämme gleiten.

Abseits der bekannten Routen offenbart Patagonien eine Welt der Kontraste: einsame Fischerorte, traditionsreiche chilenische Landgüter (Estancias) und luxuriöse Lodges, die mit stilvoller Zurückgezogenheit und exklusiven Naturerlebnissen begeistern.

Geführte Expeditionen in den Torres-del-Paine-Nationalpark, Eis-Trekking auf den Gletschern des Campos de Hielo Norte oder Reitausflüge mit patagonischen Gauchos lassen Patagonien in seiner ganzen Intensität erleben. Abends knistert das Feuer in einer abgeschiedenen Lodge, während die Weite der Landschaft eine seltene Stille offenbart. Hier liegt der wahre Luxus in der Unberührtheit - eine Reise zu den Ursprüngen der Natur, die in Erinnerung bleibt.

Drei außergewöhnliche Hideaways machen das Erlebnis vollkommen: Das &Beyond EcoCamp Patagonia bietet nachhaltiges Glamping inmitten der Wildnis - ideal für Outdoor-Fans, die Abenteuer und Natur pur erleben möchten, ohne auf Komfort zu verzichten. Awasi Patagonia (Relais & Châteaux)setzt mit 14 exklusiven Villen, maßgeschneiderten Luxus-Erlebnissen und exzellenter Gourmetküche auf Privatsphäre der Extraklasse - perfekt für Paare und Individualist:innen. Tierra Patagonia verbindet stilvolles Design mit einem Wellnessfokus und spektakulärer Naturkulisse, wo luxuriöse Entspannung und atemberaubende Ausblicke eins werden.

MADAGASKAR

Ein Paradies für Entdecker:innen

Etwa 80 Prozent der in Madagaskar heimischen Tier- und Pflanzenarten sind endemisch - darunter die scheuen Lemuren und die geheimnisvolle Fossa. Entdeckungen jenseits des Gewöhnlichen: Beim Lemur Trekking lässt sich die einzigartige Tierwelt hautnah erleben. Die Unterwasserwelt begeistert mit Taucherlebnissen bei Walhaien, Mantas und Schildkröten. Schnorcheln an den Inseln offenbart eine kaum zu übertreffende Schönheit. Abseits der bekannten Pfade lassen sich Lemuren wie der seltene Goldkronensifakaentdecken - ein Paradies für Naturfotografen.

Die monumentalen Baobabs und die surrealen Felsformationen der Tsingy Rouge bieten außergewöhnliche Erlebnisse, während beim Bird-Watching an den Küsten mehr als 40.000 Paare der Rußseeschwalbe brüten - ein faszinierendes Naturschauspiel von Mai bis September.

Madagaskars Facettenreichtum unvergleichlich erlebbar gemacht: Das Miavana by Time + Tide bietet abgeschiedenen High-End-Luxury auf einer Privatinsel. Mit privater Helikopter-Anreise, weitläufigen Villen und einzigartigen Erlebnissen begeistert die paradiesische Unterkunft Honeymooners und VIPs gleichermaßen. Ungezwungene Eleganz prägt das Constance Tsarabanjina, wo legerer Barfußluxus, All-Inclusive-Komfort und erstklassige Wassersportmöglichkeiten verschmelzen: kein Dresscode, keine Fernseher - hier stehen eine ungezwungene Atmosphäre und Entspannung im Vordergrund. Im Tsara Komba verbindet sich nachhaltiger Eco-Luxus mit Boutique-Charme, regionale Kulinarik mit tief verwurzelter madagassischer Kultur - und bietet einen Rückzugsort für bewusste und naturverbundene Reisende.

Die Welt von morgen, heute erleben - mit den Reisekünstlern von FYNE Travel

Mit einem Netzwerk aus über 50 Expert:innen für hochwertige Individualreisen, die in exklusiven Reiseboutiquen in ganz Deutschland tätig sind, wissen die FYNE Experts genau, welche Ziele 2025 die geheimen Favoriten der Reisewelt sind. Jahrzehntelange Erfahrung sowie Zugang zu den wichtigsten Akteuren in der Hotellerie und bei Reiseveranstaltern ermöglicht es unzugängliche Orte erlebbar zu machen und Reisen einzigartig zu gestalten. Maßgeschneiderte Routen, exklusive Zugänge und Erlebnisse, die auf die Wünsche jedes Reisenden abgestimmt sind - so wird Luxus in diesem Jahr definiert.

Weitere Informationen Sie unter www.fyne-travel.de.

ÜBER FYNE TRAVEL

FYNE Travel ist ein Kreis von Experten der Marke Lufthansa City Center, dem weltweit größten unabhängigen Franchise-Unternehmen im Reisevertrieb. Die Marke FYNE Travel steht für maßgeschneiderte Erlebnisse im Premium-Reisesegment. Mit fundiertem Insiderwissen und einem weit verzweigten Netzwerk kreieren die FYNE Experts unvergessliche Reiseerlebnisse mit maximaler Individualität in einem stilvollen Ambiente - bei gleichzeitig größtmöglicher Nachhaltigkeit der Reise. Auf diesem Weg eröffnet FYNE Travel eine neue Dimension des exklusiven Reisens jenseits der klassischen Sternekategorien. Eine Revolution für das Reisebüro. Insgesamt elf Standorte von FYNE Travel finden sich in Aachen, Bochum, Bremen, Buxtehude, Hamburg-Blankenese, Köln, München, Münster, Nordhorn, Remscheid und Düsseldorf mit einem neuen Flagshipstore.

