ZDFinfo-Programmänderung Woche 23/26
Mainz (ots)
Woche 23/26
Bitte Programmänderungen beachten:
Samstag, 30.5.
11.30 Lesch Kosmos
Asteroiden – Abwehrmission im All
Deutschland 2022
Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Die zweite Erde
ist verschoben auf Sonntag, 31.5., 6 Uhr 30!
Sonntag, 31.5.
6.30 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit
Die zweite Erde
USA 2018
Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen entfällt!
Donnerstag, 4.6.
7.30 besseresser challenge
Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone
Deutschland 2025
Besseresser – Das Duell: Nelson Müller vs. Italien entfällt!
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