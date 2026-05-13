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ZDFinfo-Programmänderung Woche 23/26

Mainz (ots)

Woche 23/26

Bitte Programmänderungen beachten:

Samstag, 30.5.

11.30 Lesch Kosmos

Asteroiden – Abwehrmission im All

Deutschland 2022

Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Die zweite Erde

ist verschoben auf Sonntag, 31.5., 6 Uhr 30!

Sonntag, 31.5.

6.30 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit

Die zweite Erde

USA 2018

Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen entfällt!

Donnerstag, 4.6.

7.30 besseresser challenge

Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone

Deutschland 2025

Besseresser – Das Duell: Nelson Müller vs. Italien entfällt!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

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  • 07.05.2026 – 09:19

    ZDFinfo-Programmänderung ab Woche 22/26

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Samstag, 23.5. Bitte Folgenänderung beachten: 15.00 Knast in Deutschland Frauen, Gitter, Hoffnung Deutschland 2025 … 2.15 Knast in Deutschland Weggesperrt für Jahrzehnte Deutschland 2025 Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt! Woche 24/26 Montag, 8.6. Bitte Folgenänderung beachten: 20.15 Knast in Deutschland Mehr als lebenslänglich Deutschland 2024 Knast in Deutschland: ...

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  • 04.05.2026 – 12:53

    Programmänderungen ZDFinfo KW 22

    Mainz (ots) - Woche 22/26 Samstag, 23.05. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Soldaten im Knast Freigang, Sex, Fahnenflucht Großbritannien 2024 „ZDF.reportage: Eltern hinter Gittern“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 25.05. Bitte Programmänderung beachten: „Die sieben Mythen der Antike“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir ...

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  • 27.04.2026 – 12:17

    Programmänderungen ZDFinfo KW 21

    Mainz (ots) - Woche 21/26 Montag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „Ermittler! - Schauplatz Berlin“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 4.00 Musk gegen Trump Machos, Macht, ...

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