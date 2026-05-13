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ZDFinfo-Programmänderung Woche 23/26

Mainz (ots)

Woche 23/26

Bitte Programmänderungen beachten:

Samstag, 30.5.

11.30 Lesch Kosmos

Asteroiden – Abwehrmission im All

Deutschland 2022

Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit: Die zweite Erde

ist verschoben auf Sonntag, 31.5., 6 Uhr 30!

Sonntag, 31.5.

6.30 Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit

Die zweite Erde

USA 2018

Terra X Harald Lesch: …und warum wir nach den Sternen greifen entfällt!

Donnerstag, 4.6.

7.30 besseresser challenge

Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone

Deutschland 2025

Besseresser – Das Duell: Nelson Müller vs. Italien entfällt!

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