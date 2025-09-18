VIACTIV Krankenkasse

VIACTIV verlängert Partnerschaft mit den VfL VIACTIV-AstroLadies

Bochum (ots)

Die VIACTIV Krankenkasse bleibt auch in der kommenden Saison verlässlicher Gesundheitspartner der VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum. Mit der Vertragsverlängerung geht die Zusammenarbeit nun bereits in die vierte Saison. Damit setzt die VIACTIV ein klares Zeichen für ihr Engagement im regionalen Sport und für die Förderung des Damen-Basketballs in Bochum.

"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit den VIACTIV-AstroLadies nach der sehr erfolgreichen vergangenen Saison fortzuführen. Als VIACTIV Krankenkasse sorgen wir in Bochum und bundesweit leistungsstark, sportlich und persönlich für die Gesundheit unserer Kund*innen und gemeinsam mit den VIACTIV AstroLadies wollen wir weiter dazu beitragen, den Basketballstandort zu stärken und die Begeisterung für diesen Sport in der Region zu fördern", sagt Markus Müller, Vorstand der VIACTIV Krankenkasse.

Auch die Verantwortlichen der VIACTIV-AstroLadies sehen die erneute Verlängerung als wichtigen Meilenstein:

"Wir gehen nun in unsere vierte gemeinsame Saison mit der VIACTIV - und es ist großartig, einen so starken lokalen Partner an unserer Seite zu haben. Gerade im Damen-Basketball ist dieses Engagement von unschätzbarem Wert. Ohne die Unterstützung wäre vieles in dieser Form gar nicht möglich", erklärt Hans-Peter Diehr, Finanzvorstand des Vereins.

Der Basketballstandort Bochum hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Schub erlebt. Mit dem neuen Trainingszentrum - von den Verantwortlichen liebevoll "Juwel" genannt - hat die Stadt Bochum ein klares Signal für die Zukunft des Sports gesetzt. Auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und die lokale Politik engagieren sich stark für die Weiterentwicklung. Ziel ist es, Bochum zu einem echten Basketballzentrum zu machen - langfristig auch mit einer adäquaten Spielstätte für die AstroLadies und den gesamten Verein.

Die AstroLadies bereiten sich derzeit intensiv auf die kommende Saison vor. Mit neuer Energie und viel Vorfreude blickt das Team dem Start der Bundesliga entgegen. "Wir haben richtig Lust, wieder anzugreifen. Die Stimmung ist hervorragend - wir können es kaum erwarten, dass es losgeht", sagt Laura Barroso-Perez, Spielerin und Teammanagerin der VIACTIV-AstroLadies.

Mit dem Engagement bei den VIACTIV-AstroLadies unterstreicht die VIACTIV ihre Rolle als sportlicher Partner in der Region. Neben dem Leistungssport liegt der VIACTIV dabei besonders die nachhaltige Förderung von Gesundheit, Bewegung und Gemeinschaft am Herzen.

