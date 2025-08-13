ALDI

Sommergenuss für alle: ALDI senkt dauerhaft die Preise für Eis

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Die ALDI Preiswagen-Tour im Juli war ein voller Erfolg: Tausende Kugeln Eis wurden für nur 50 Cent verkauft, der Erlös ging an die regionalen Tafeln. Jetzt legt der Preisführer nach: Ab sofort sind viele beliebte Eissorten in allen ALDI Filialen um bis zu 1 Euro günstiger.

Pünktlich zu den steigenden Temperaturen senkt der Erfinder des Discounts seine Eispreise und macht den Sommer für alle erfrischend günstig. Mit dieser Preissenkung bringt ALDI das Gefühl von "Preise wie damals" direkt in den Einkaufswagen - und zeigt: Eisgenuss muss nicht teuer sein.

Folgende Eissorten werden ab dem 13. August dauerhaft um bis zu 1 Euro im Preis gesenkt:

MUCCI Stracciatella-Sandwich, 510-ml-Packung für 1,79 Euro

MUCCI Sensation Mini Frucht, 600-ml-Packung für 1,99 Euro statt 2,99 Euro (-1,00 Euro)

NUR NUR NATUR Bio-Eiscreme, 500 ml-Packung für 2,49 Euro statt 3,29 Euro (-0,80 Euro, nur bei ALDI SÜD)

MUCCI Eis-Sticks Choco/Nougat, 432/444-ml-Packung für 1,99 Euro statt 2,79 Euro (-0,80 Euro)

MUCCI Eiskalte Kiste, 517-ml-Packung für 1,99 Euro statt 2,79 Euro (-0,80 Euro )

MUCCI Eisparty, 570-ml-Packung für 1,99 Euro statt 2,79 Euro (-0,80 Euro, nur bei ALDI Nord)

MUCCI Doppelfruchtsticks, 360-ml-Packung für 1,29 Euro statt 1,99 Euro (-0,70 Euro, nur bei ALDI Nord)

MUCCI Tricolor-Eisschale, 1000-ml-Schale für 1,99 Euro statt 2,49 Euro (-0,50 Euro)

MUCCI Frucht Stieleis, 600 g-Packung für 1,59 Euro statt 1,99 (-0,40 Euro, nur bei ALDI SÜD)

MUCCI Milky Sticks, 304-ml-Packung für 1,19 Euro statt 1,49 Euro (-0,30 Euro)

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell