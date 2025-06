ALDI

Der Preisführer informiert: ALDI schickt Deutschlands günstigste Eisdiele auf Tour

Essen/Mühlheim an der Ruhr (ots)

Die Preise für eine Kugel Eis haben in Deutschland zuletzt neue Höchstwerte erreicht. Aktuell liegt der durchschnittliche Preis für eine Kugel Eis in Deutschland bei rund 1,80 Euro[1]. Deswegen macht ALDI als Erfinder des Discounts den Besuch in der Eisdiele jetzt für alle leistbar und schickt Deutschlands günstigste Eisdiele auf Tour. Im ALDI Preiswagen kostet eine Kugel Eis nur 50 Cent. Alle Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.

ALDI setzt als Grundversorger ein klares Zeichen dafür, dass sich alle gute Qualität leisten können. Mit dem ALDI Preiswagen bringt der Erfinder des Discounts die günstigste Eisdiele Deutschlands auf Tour. Unter dem Motto "Preise wie damals. Eisgenuss wie immer."macht ein Eiswagen Stopps auf den Parkplätzen von sechs ALDI Filialen in Nord- Ost-, Süd- und Westdeutschland.

An vier Tagen im Juli öffnet der Preiswagen an folgenden Standorten von 14-18 Uhr[2] seine Türen:

02. Juli in Essen (Korthover Weg 57-59)

(Korthover Weg 57-59) 03. Juli in Düsseldorf (Ahnfeldstraße 8 -10)

(Ahnfeldstraße 8 -10) 08. Juli in Hamburg (Langenhorner Chaussee 579) und München (Frankfurter Ring 19)

(Langenhorner Chaussee 579) und (Frankfurter Ring 19) 10. Juli in Leipzig (Braustraße 26) und Mainz (Bürgermeister-Alexander Straße 9)

Gutes Eis für alle - ab 50 Cent

Ob Eisbecher oder verschiedene Sorten in der Waffel: In Deutschlands günstigster Eisdiele können sich Kundinnen und Kunden durch die Vielfalt der ALDI Eigenmarke MUCCI probieren. Erhältlich sind die Eiskreationen natürlich zum ALDI Tiefpreis: Kugeln wie Vanille, Schokolade oder auch Sorten wie Nuss Nougat, Stracciatella und veganes Eis gibt es für 50 Cent, Eisdielen-Klassiker wie Spaghetti-Eis oder Bananasplit sind für 2,50 Euro erhältlich. Und das Sahnehäubchen auf dem Eis: Alle Kundinnen und Kunden schlemmen für den guten Zweck. Die Einnahmen des Preiswagens werden an die jeweilige lokale Tafel gespendet.

