Verband Bildungsmedien e.V.

Scannen & Kopieren in der Schule!? Website schulbuchkopie.de informiert über Regeln und Praxisfragen

Frankfurt am Main (ots)

Wie oft und wie viel dürfen Lehrkräfte aus Schulbüchern kopieren? Dürfen sie eingescannte Seiten in Lernmanagement-Systemen zur Verfügung stellen? Und darf man Auszüge aus Unterrichtswerken in KI-Anwendungen hochladen, um sich passende Übungs- oder Arbeitsblätter generieren zu lassen? Diese und mehr Praxisfragen beantwortet der Verband Bildungsmedien e. V. auf seiner Info-Website schulbuchkopie.de.

Werke für den Unterrichtsgebrauch an Schulen dürfen nur mit Einwilligung des Rechteinhabers vervielfältigt werden. Um Lehrerinnen und Lehrern trotzdem unkompliziert Scans und Kopien aus Schulbüchern zu ermöglichen, haben die Bundesländer mit den Verwertungsgesellschaften WORT, Bild-Kunst und Musikedition sowie den Bildungsmedienverlagen einen so genannten "Fotokopiervertrag" - den Gesamtvertrag "Vervielfältigungen an Schulen" - geschlossen:

15 % pro Schuljahr und Klasse

Lehrkräfte können dadurch pro Schuljahr und Klasse 15 %, maximal aber 20 Seiten, eines Druckwerkes kopieren und scannen. Diese Kopien und Scans können sie für ihren eigenen Unterrichtsgebrauch sowie für Prüfungszwecke nutzen. Über das Internet zugänglich gemacht werden dürfen gescannte Auszüge aus Unterrichtswerken jedoch nicht - auch nicht geschlossenen Cloud-Gruppen. Hierfür bieten die Verlage eigene Inhalte an.

Kein Hochladen in KI-Anwendungen

Auch das Hochladen der Inhalte in KI-Anwendungen ist eine Vervielfältigung, die durch den Fotokopiervertrag nicht gestattet ist. Lehrkräfte dürfen Auszüge aus Unterrichtswerken nicht fotografieren, scannen oder abtippen und in eine KI-Anwendung laden, z. B. um von der KI Übungs- oder Arbeitsblätter generieren zu lassen. Viele Verlage bieten hierfür eigene KI-Assistenten im Zusammenhang mit ihren Unterrichtswerken an.

Mehr Informationen zum Scannen & Kopieren, die Faustregeln als Broschüre und Plakat zum Download und ein FAQ mit zahlreichen Praxisfragen finden Sie unter https://schulbuchkopie.de

Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.

https://bildungsmedien.de

Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell